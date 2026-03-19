Оман назвав участь США у війні з Іраном найбільшим прорахунком Вашингтона

19 березня 2026, 09:57
Оман назвав участь США у війні з Іраном найбільшим прорахунком Вашингтона
За словами міністра, "найбільшим прорахунком американської адміністрації, було те, що вона дозволила втягнути себе в цю війну".

Оман розкритикував участь США у війні проти Ірану, заявивши, що Вашингтон виявився втягнутим у конфлікт, який не відповідає його національним інтересам і не має виграшного сценарію.

Про це заявив міністр закордонних справ Оману Бадр Аль-Бусаїді для The Economist.

За словами міністра, "найбільшим прорахунком американської адміністрації, було те, що вона дозволила втягнути себе в цю війну".

"Це не війна Америки, і немає жодного ймовірного сценарію, за якого й Ізраїль, й Америка отримають від неї те, чого хочуть", - заявив дипломат.

"Це незручна правда, яку треба сказати, тому що вона вказує на те, наскільки Америка втратила контроль над власною зовнішньою політикою. Але її потрібно сказати". - додав він.

Аль-Бусаїді вважає, що стратегічні цілі Ізраїлю, зокрема зміна режиму в Тегерані, не збігаються з інтересами США.

Реалізація такого сценарію, на його думку, вимагатиме масштабної та тривалої військової кампанії за участю американських сухопутних військ, що неминуче призведе до нового витку "нескінченних воєн".

Для виходу з кризи він закликав США та Іран повернутися до переговорів. Дипломат запропонував поєднати їх із розробкою ширшої регіональної угоди про ненапад і контроль за ядерними технологіями.

З 28 лютого Ізраїль та США проводять спільну військову операцію проти Ірану під назвою "Епічна лють".

СШАвійнаІранДональд ТрамппереговориОман

