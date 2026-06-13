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В аеропортах росії запровадили ліміти на авіапаливо

13 червня 2026, 10:19
В аеропортах росії запровадили ліміти на авіапаливо
Фото: Ukrinform
Обмеження вже діють у Махачкалі, Краснодарі, Астрахані та Нижньому Новгороді.

В аеропортах низки російських міст запровадили жорсткі обмеження на заправку цивільних літаків авіаційним паливом.

Про це повідомляє DW.

Ліміти вже діють в аеропортах Махачкали, Мінеральних Вод, Краснодара, Астрахані та Нижнього Новгорода. Екіпажам тепер видають паливо суворо в межах розрахованого польотного плану. Якщо раніше авіакомпанії могли заправляти літаки з запасом у великих аеропортах, то тепер обсяги жорстко обмежені потребами конкретного рейсу.

Керівництво аеропортів запевняє, що це не впливає на безпеку, оскільки обов'язковий навігаційний запас палива екіпажі отримують. Однак самі обмеження є непрямим сигналом про паливну кризу всередині країни.

Нагадаємо, Україна отримала нову перевагу у війні завдяки модернізованим ударним безпілотникам середньої дальності з елементами штучного інтелекту та автономного наведення.

Одним із головних напрямків ударів став окупований Крим, де фіксуються проблеми із забезпеченням паливом. Успіх нової тактики пояснюється кількома факторами: покращеною координацією підрозділів через єдине програмне забезпечення, використанням Starlink для стабільного управління та систематичними ударами по російській ППО, що відкривають "вікна" для проникнення в тил.

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