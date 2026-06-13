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Британія передасть Україні 6000 ракет Martlet для боротьби з російськими дронами

13 червня 2026, 08:58
Британія передасть Україні 6000 ракет Martlet для боротьби з російськими дронами
Wikipedia
Лазерне наведення робить Martlet ефективною проти дешевих електричних дронів, які не залишають теплового сліду.

Україна отримає 6000 британських легких багатоцільових ракет Martlet для боротьби з російськими безпілотниками. Зброя вже знищила понад сотню ворожих цілей у бойових умовах.

Про це повідомляє блог військового експерта Веса О'Доннелла.

Martlet є компактною ракетою вагою 13 кілограмів з дальністю польоту понад 6 кілометрів. Головна особливість, лазерна система наведення: пускова установка веде ракету до цілі за лазерним променем, що робить її ефективною проти дешевих дронів з електродвигунами, які не мають теплового сліду. Ракета ігнорує теплові пастки та працює по малопомітних апаратах.

Зброю виготовляють у Белфасті на підприємстві компанії Thales, де працюють близько 700 спеціалістів. Британія активно нарощує виробництво: у квітні та травні 2026 року Міністерство оборони підписало два нових контракти загальною сумою 36 млн фунтів стерлінгів. Для України обсяги значно більші – Лондон фінансує цей напрямок із 2025 року, виділивши близько 1,7 млрд фунтів на комбінацію систем RapidRanger та ракет Martlet. Перші партії зброї Україна отримала ще у 2024 році.

Martlet заповнює важливу нішу в системі ППО: використовувати дорогі ракети Patriot для збиття "Шахедів" є марнотратством, а зенітні установки не завжди мають достатню дальність. Тим часом ЗСУ відчувають серйозний дефіцит ракет PAC-3 для Patriot, а вітчизняний ОПК намагається замінити їх власною розробкою, зенітною ракетою FP-7.x.

зброяБританіядопомога УкраїніMartlet

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