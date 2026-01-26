Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
США відмовилися від ідеї силового захоплення Гренландії через ризик імпічменту Трампа

26 січня 2026, 15:11
США відмовилися від ідеї силового захоплення Гренландії через ризик імпічменту Трампа
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Політики від обох американських партій висловили занепокоєння тим, що Трамп може здійснити військову операцію на острові без згоди Конгресу, за сценарієм, подібним до венесуельського.

Адміністрація США відмовилась від ідеї захоплення Гренландії через загрозу оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, з початку січня Дональд Трамп і представники його команди стали дедалі частіше згадувати про можливе застосування сили щодо Гренландії.

Політики від обох американських партій висловили занепокоєння тим, що Трамп може здійснити військову операцію на острові без згоди Конгресу, за сценарієм, подібним до венесуельського.

Про ці побоювання законодавці повідомили державного секретаря Марко Рубіо та інших посадовців Білого дому. Як уточнює Reuters, республіканці попередили адміністрацію, що у разі вторгнення США до Гренландії президенту можуть оголосити імпічмент.

Дональд Трамп неодноразово заявляв, що Гренландія має ключове значення для національної безпеки США, наголошуючи, що інакше контроль над островом можуть отримати росія або Китай.

При цьому, 22 січня під час переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте він досяг домовленості щодо плану стосовно Гренландії, подробиці якого не були оприлюднені.

За інформацією Axios, ця угода може передбачати посилення американської військової присутності на острові, а також надання США певних переваг у сфері видобутку корисних копалин.

СШАДональд ТрампГренландія

