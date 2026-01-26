Позиція України щодо територіальної цілісності залишається незмінною.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що позиція України щодо територіальної цілісності залишається незмінною, проте для прогресу у врегулюванні конфлікту потрібна готовність до компромісу з усіх сторін, включно зі США.

Про це він сказав на спільній пресконференції з лідерами Литви та Польщі у Вільнюсі, коментуючи результати недавньої зустрічі делегацій України, росії та США в Абу-Дабі. Зеленський зазначив, що кількість проблемних питань скоротилася, однак ситуація з територіями залишається складною, адже росія прагне контролювати весь Донбас.

"росія хоче зробити все, щоб Україна не контролювала схід нашої держави. Їхня мета зрозуміла, і вони досі не змогли її досягти на фронті. Наша позиція незмінна – територіальна цілісність України має поважатися", – наголосив президент.

Зеленський додав, що тристоронній формат зустрічей, який відновився після тривалої перерви, є першим кроком до пошуку компромісу між Україною та РФ. Він підкреслив, що для цього компромісу потрібна готовність усіх учасників переговорів, включно з американською стороною.

"Ми йдемо на спілкування в тристоронньому форматі. Це перший крок для того, щоб знайти компроміс. Але для компромісу потрібно, щоб усі сторони були готові, і американська сторона також", – зазначив глава держави.

