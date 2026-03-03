Іран може виготовити 11 ядерних бомб – Віткофф

Іранські переговірники повідомили про контроль 460 кг 60-відсотково збагаченого урану.

Спеціальний представник Трампа Стів Віткофф заявив, що іранські переговірники під час перемовин повідомили про контроль 460 кг 60-відсотково урану та власні центрифуги.

Про це він сказав в інтерв'ю для телеканалу Fox News.

Спеціпредставник повідомив, що представники Тегерану прямо заявили про можливість виготовлення 11 ядерних бомб.

"Їх майже неможливо зупинити, вони мають безмежний запас матеріалу", – наголосив Віткофф.

Переговори проводилися до початку військової операції США та Ізраїлю 28 лютого, з метою обмежити збагачення урану Іраном на 10 років.

Джерела видання зазначають, що перемовини могли одночасно служити способом відвернути увагу Ірану від військового нарощування США, хоча деякі стверджують, що переговори були щирими, але не досягли результату.

Зазначимо, що вчора Іран заявив про удар по ядерному об'єкту в Натанзі.