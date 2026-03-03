Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Меланія Трамп вперше очолила Раду Безпеки ООН

03 березня 2026, 10:24
Меланія Трамп вперше очолила Раду Безпеки ООН
Wikipedia
Перша леді США говорила про освіту, технології та роль знань у мирі та розвитку суспільств.

На початку тижня Меланія Трамп вперше в історії США очолила засідання Рада Безпеки ООН, присвячене питанням дітей, доступу до освіти та технологій у зонах конфлікту.

Вона наголосила на важливості освіти як фундаментального права людини, зазначивши, що суспільства, які обмежують доступ до знань, реалізують лише частину свого потенціалу, тоді як суспільства, керовані знаннями та мудрістю, більш миролюбні.

Перша леді закликала до розширення доступу до технологій і використання штучного інтелекту, який, за її словами, "демократизує знання" і робить величезний обсяг людських даних доступним для всіх – від фермерів на віддалених островах до геніїв у великих містах.

"Світова спільнота повинна забезпечити повний доступ до технологій, щоб кожна людина могла реалізувати свій потенціал через освіту", – підкреслила Меланія Трамп.

Вона додала, що шлях до тривалого миру залежить від того, наскільки суспільства відповідально розширюватимуть можливості дітей через знання та технології.

У лютому у Білому домі заявили про третю ініціативу Меланії Трамп щодо повернення українських дітей.

 

Меланія ТрампРада Безпеки ООН

Останні матеріали

Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється