Меланія Трамп вперше очолила Раду Безпеки ООН

Перша леді США говорила про освіту, технології та роль знань у мирі та розвитку суспільств.

На початку тижня Меланія Трамп вперше в історії США очолила засідання Рада Безпеки ООН, присвячене питанням дітей, доступу до освіти та технологій у зонах конфлікту.

Вона наголосила на важливості освіти як фундаментального права людини, зазначивши, що суспільства, які обмежують доступ до знань, реалізують лише частину свого потенціалу, тоді як суспільства, керовані знаннями та мудрістю, більш миролюбні.

Перша леді закликала до розширення доступу до технологій і використання штучного інтелекту, який, за її словами, "демократизує знання" і робить величезний обсяг людських даних доступним для всіх – від фермерів на віддалених островах до геніїв у великих містах.

"Світова спільнота повинна забезпечити повний доступ до технологій, щоб кожна людина могла реалізувати свій потенціал через освіту", – підкреслила Меланія Трамп.

Вона додала, що шлях до тривалого миру залежить від того, наскільки суспільства відповідально розширюватимуть можливості дітей через знання та технології.

У лютому у Білому домі заявили про третю ініціативу Меланії Трамп щодо повернення українських дітей.