Меланія Трамп очолить засідання Ради Безпеки ООН

Перша леді США Меланія Трамп головуватиме на засіданні Ради Безпеки ООН 2 березня.

Головування в Раді Безпеки змінюється щомісяця поміж 15 її членами. З березня головування на себе перейме США.

Місія США до ООН повідомила, що того ж дня Меланія Трамп "увійде в історію, візьме на себе роль голови та просуватиме роль освіти у забезпеченні миру". Її головування має "підкреслити роль освіти у просуванні толерантності та миру у світі".

Очікується, що 2 березня на зустрічі в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку також будуть присутні Постійний представник США при ООН Майк Волц, члени Ради Безпеки ООН та міжнародні зацікавлені сторони. Темою зустрічі буде "Діти, технології та освіта в умовах конфлікту".

Речник ООН Стефан Дюжаррік назвав головування Меланії Трамп на засіданні "ознакою важливості, яку Сполучені Штати відчувають до Ради Безпеки та цієї теми".