Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Меланія Трамп очолить засідання Ради Безпеки ООН

27 лютого 2026, 09:09
Меланія Трамп очолить засідання Ради Безпеки ООН
Фото: Getty Images
Це буде перший випадок, коли перша леді стане головою засідання.
Перша леді США Меланія Трамп головуватиме на засіданні Ради Безпеки ООН 2 березня. 
 
Про це пише CNN.
 
Головування в Раді Безпеки змінюється щомісяця поміж 15 її членами. З березня головування на себе перейме США.
 
Місія США до ООН повідомила, що того ж дня Меланія Трамп "увійде в історію, візьме на себе роль голови та просуватиме роль освіти у забезпеченні миру". Її головування має "підкреслити роль освіти у просуванні толерантності та миру у світі".
 
Очікується, що 2 березня на зустрічі в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку також будуть присутні Постійний представник США при ООН Майк Волц, члени Ради Безпеки ООН та міжнародні зацікавлені сторони. Темою зустрічі буде "Діти, технології та освіта в умовах конфлікту".
 
Речник ООН Стефан Дюжаррік назвав головування Меланії Трамп на засіданні "ознакою важливості, яку Сполучені Штати відчувають до Ради Безпеки та цієї теми".

 

Рада Безпеки ООНМеланія Трамп

Останні матеріали

Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Політика
Послання Трампа про стан справ у країні. Він стежить за опитуваннями і, схоже, боїться – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 12:17
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Життя, смерть та інші цифри. Про чотири роки війни в Україні – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 10:55
Політика
"Z" Епштейна. Всередині ранчо "Зорро" у Нью-Мексико – Daily Mail
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 15:33
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Політика
Агресія росії в Україні продовжуватиметься протягом 2026 року. Єдиний шлях до міцного миру – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 12:12
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Політика
Щось та й трапиться. путін робить ставку на довгострокову стратегію – Politico
Переклад iPress – 25 лютого 2026, 08:52
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється