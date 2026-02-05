Фільм про Мішель Обаму різко злетів у переглядах на тлі прем'єри стрічки про Меланію Трамп

Стрічка Becoming зібрала 47,5 мільйона хвилин переглядів за один вікенд у прокаті "Меланії".

Документальний фільм Netflix Becoming про першу леді США з 2009 до 2017 року Мішель Обаму різко збільшив аудиторію наприкінці січня. Стрибок переглядів відбувся під час виходу в прокат фільму Melania ("Меланія") про нинішню першу леді США Меланію Трамп. Аналітики зафіксували зростання більш ніж на 13 тисяч відсотків.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Документальний фільм 2020 року зібрав 47,5 мільйона хвилин переглядів за вихідні з 30 січня по 1 лютого. За даними Luminate, це на понад 13 000% більше, ніж попередніми вихідними, коли показник становив лише 354 тисячі хвилин.

Зростання інтересу збіглося з прем’єрою документального фільму "Меланія" від Amazon MGM, присвяченого Меланії Трамп. Стрічка, знята Бреттом Ратнером, зібрала 7,1 мільйона доларів у перший вікенд прокату в США.

Бюджет фільму становив 40 мільйонів доларів, ще 35 мільйонів витратили на маркетинг. Понад 70% аудиторії складали жінки, а 72% покупців квитків були віком близько 70 років

"Меланія" не потрапила до десятки найкасовіших фільмів світового прокату за версією Comscore. Очікується, що найближчими тижнями стрічка з’явиться на Prime Video у розширеному серіальному форматі.

Прем’єра фільму відбулася 29 січня у Центрі виконавських мистецтв Кеннеді у Вашингтоні. Картина отримала 5% схвалення критиків на Rotten Tomatoes, тоді як опитані CinemaScore глядачі оцінили її як “відмінну”.

Becoming, створений компанією Higher Ground Productions подружжя Обам для Netflix, частково базується на мемуарах Мішель Обами 2018 року. Режисером стрічки стала Надя Халлгрен, а реліз відбувся у травні 2020 року під час COVID-19. Фільм розповідає про книжковий тур Обами та її досвід після завершення каденції у Білому домі.