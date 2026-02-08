Мстислав Чернов став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки за фільм "2000 метрів до Андріївки"

Стрічка українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду премії Гільдії режисерів Америки.

"Мстислав Чернов став переможцем премії Гільдії режисерів Америки! Його стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду в категорії «За видатне режисерське досягнення в документальному фільмі"", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже друга нагорода Чернова, адже у 2023 році його фільм "20 днів у Маріуполі" також було відзначено Гільдією режисерів Америки.