Мстислав Чернов став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки за фільм "2000 метрів до Андріївки"

08 лютого 2026, 15:55
Мстислав Чернов став лауреатом премії Гільдії режисерів Америки за фільм
Фото: Getty Images
Стрічку відзначили в категорії "За видатне режисерське досягнення в документальному фільмі".
Стрічка українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду премії Гільдії режисерів Америки. 
 
Про це повідомила Українська кіноакадемія у Facebook.
 
"Мстислав Чернов став переможцем премії Гільдії режисерів Америки! Його стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду в категорії «За видатне режисерське досягнення в документальному фільмі"", - йдеться в повідомленні.
 
Зазначається, що це вже друга нагорода Чернова, адже у 2023 році його фільм "20 днів у Маріуполі" також було відзначено Гільдією режисерів Америки.
 

"2000 метрів до Андріївки" - це документальний фільм режисера Мстислава Чернова, який розповідає про українських військових під час контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023 року. 

