Оголошено всіх лауреатів премії "Оскар-2026"
16 березня 2026, 08:07
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження.
У ніч на 16 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі відбулася 98-а церемонія нагородження. Оприлюднено повний список лауреатів найпрестижнішої кінопремії "Оскар" 2026 року. Стрічки українських режисерів не змогли потрапити до списку номінантів.
Про це пише "Суспільне Культура".
На звання "Найкращий фільм" претендували: "Франкенштейн", "Гамнет", "Поїзд у снах", "Таємний агент", "Сентиментальна цінність", "Грішники", "Бугонія", "Марті Супрім. Геній комбінацій", "F1: Фільм" та "Одна битва за іншою".
Номінантами в категорії "Найкращий актор" були: Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан, Вагнер Мора; у категорії "Найкраща актриса": Роуз Бірн, Кейт Гадсон, Джессі Баклі, Ренате Рейнсве, Емма Стоун.
Доречі, цього року церемонія не обійшлася без скандалу: в одній із номінацій перемогу віддали пропагандистській російській стрічці.
Під час церемонії оголосили переможців у 24 номінаціях:
- Найкращий фільм:"Одна битва за іншою";
- Найкраща актриса: Джессі Баклі – "Гамнет";
- Найкращий актор: Майкл Б. Джордан – "Грішники";
- Найкраща режисура: Пол Томас Андерсон – "Одна битва за іншою";
- Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Сентиментальна цінність";
- Найкраща оригінальна пісня: Golden – "Кейпоп-мисливці на демонів";
- Найкраща актриса другого плану: Емі Медіган – "Зброя";
- Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Кейпоп-мисливці на демонів";
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Дівчина, яка плакала перлами";
- Найкращий дизайн костюмів: "Франкенштейн";
- Найкращий макіяж та зачіски: "Франкенштейн";
- Найкращий кастинг: "Одна битва за іншою";
- Найкращий короткометражний фільм: "Співаки", "Двоє людей, що обмінюються слиною";
- Найкращий актор другого плану: Шон Пенн – "Одна битва за іншою";
- Найкращий адаптований сценарій: "Одна битва за іншою";
- Найкращий оригінальний сценарій: "Грішники";
- Найкращий художник-постановник: "Франкенштейн";
- Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Вогонь і попіл";
- Найкращий документальний фільм: російська пропагандистська стрічка "Пан Ніхто проти путіна";
- Найкращий короткометражний документальний фільм: "Всі порожні кімнати";
- Найкращий оригінальний саундтрек: "Грішники",
- Найкращий звук: "F1: Фільм";
- Найкращий монтаж: "Одна битва за іншою";
- Найкраща операторська робота: "Грішники".