Оголошено всіх лауреатів премії "Оскар-2026"

16 березня 2026, 08:07
Оголошено всіх лауреатів премії
У Лос-Анджелесі відбулася церемонія нагородження.

У ніч на 16 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі відбулася 98-а церемонія нагородження. Оприлюднено повний список лауреатів найпрестижнішої кінопремії "Оскар" 2026 року. Стрічки українських режисерів не змогли потрапити до списку номінантів. 

Про це пише "Суспільне Культура".
 
На звання "Найкращий фільм" претендували: "Франкенштейн", "Гамнет", "Поїзд у снах", "Таємний агент", "Сентиментальна цінність", "Грішники", "Бугонія", "Марті Супрім. Геній комбінацій", "F1: Фільм" та "Одна битва за іншою".
 
Номінантами в категорії "Найкращий актор" були: Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан, Вагнер Мора; у категорії "Найкраща актриса": Роуз Бірн, Кейт Гадсон, Джессі Баклі, Ренате Рейнсве, Емма Стоун.
 
Доречі, цього року церемонія не обійшлася без скандалу: в одній із номінацій перемогу віддали пропагандистській російській стрічці.
 
Під час церемонії оголосили переможців у 24 номінаціях:
  • Найкращий фільм:"Одна битва за іншою";
  • Найкраща актриса: Джессі Баклі – "Гамнет";
  • Найкращий актор: Майкл Б. Джордан – "Грішники";
  • Найкраща режисура: Пол Томас Андерсон – "Одна битва за іншою";
  • Найкращий міжнародний повнометражний фільм: "Сентиментальна цінність";
  • Найкраща оригінальна пісня: Golden – "Кейпоп-мисливці на демонів";
  • Найкраща актриса другого плану: Емі Медіган – "Зброя";
  • Найкращий анімаційний повнометражний фільм: "Кейпоп-мисливці на демонів";
  • Найкращий анімаційний короткометражний фільм: "Дівчина, яка плакала перлами";
  • Найкращий дизайн костюмів: "Франкенштейн";
  • Найкращий макіяж та зачіски: "Франкенштейн";
  • Найкращий кастинг: "Одна битва за іншою";
  • Найкращий короткометражний фільм: "Співаки", "Двоє людей, що обмінюються слиною";
  • Найкращий актор другого плану: Шон Пенн – "Одна битва за іншою";
  • Найкращий адаптований сценарій: "Одна битва за іншою";
  • Найкращий оригінальний сценарій: "Грішники";
  • Найкращий художник-постановник: "Франкенштейн";
  • Найкращі візуальні ефекти: "Аватар: Вогонь і попіл";
  • Найкращий документальний фільм: російська пропагандистська стрічка "Пан Ніхто проти путіна";
  • Найкращий короткометражний документальний фільм: "Всі порожні кімнати";
  • Найкращий оригінальний саундтрек: "Грішники",
  • Найкращий звук: "F1: Фільм";
  • Найкращий монтаж: "Одна битва за іншою";
  • Найкраща операторська робота: "Грішники".
 
 

 

Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об'єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Операція на кшталт "Павутини". Як ССО протидіяли військовим кораблям на внутрішніх водах – Гельге Адріанс
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Коли хмара стає мішенню. Майбутнє війни – це ваш інтернет – National Interest
Жага терору і захист демократії. США входять у небезпечну зону політичного радикалізму – Тімоті Снайдер
