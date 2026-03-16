Оголошено всіх лауреатів премії "Оскар-2026"

У ніч на 16 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі відбулася 98-а церемонія нагородження. Оприлюднено повний список лауреатів найпрестижнішої кінопремії "Оскар" 2026 року. Стрічки українських режисерів не змогли потрапити до списку номінантів.

На звання "Найкращий фільм" претендували: "Франкенштейн", "Гамнет", "Поїзд у снах", "Таємний агент", "Сентиментальна цінність", "Грішники", "Бугонія", "Марті Супрім. Геній комбінацій", "F1: Фільм" та "Одна битва за іншою".

Номінантами в категорії "Найкращий актор" були: Тімоті Шаламе, Леонардо Ді Капріо, Ітан Гоук, Майкл Б. Джордан, Вагнер Мора; у категорії "Найкраща актриса": Роуз Бірн, Кейт Гадсон, Джессі Баклі, Ренате Рейнсве, Емма Стоун.