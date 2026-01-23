Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Стрічка про вбитого в Ірпені американського журналіста стала номінантом кінопремії "Оскар"

23 січня 2026, 14:33
Стрічка про вбитого в Ірпені американського журналіста стала номінантом кінопремії
Фото: з вільних джерел
Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців.
Стрічка про американського журналіста Брента Рено, який загинув в Ірпені у 2022 році під час російського обстрілу увійшла до категорії "Найкращого документального короткометражного фільму" 98-ї кінопремії "Оскар".
 
Про це повідомляє Українська правда.Культура.
 
Йдеться про стрічку Armed Only With A Camera: The Life and Death of Brent Renaud ("Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено").
 
Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців. Рено був військовим репортером, документалістом, працював у Афганістані та Іраку. Його роботи отримували найвищі відзнаки на фестивалях документального кіно. Брент Рено був стипендіатом програми Nieman у 2019 році у Гарварді, де познайомився із Севгіль Мусаєвою.
 
А потім він перетворювався на професійного документаліста і повинен був дійти до самої істини, йому потрібно було побачити і розповісти історію із самого її ядра. В останніх повідомленнях він писав мені: "Я повинен пережити те, що переживали біженці", – розповідала про журналіста його партнерка, режисерка Елядіє Мусаєва.
 
Головна редакторка Української правди Севгіль Мусаєва присвятила Бренту промову під час вручення Міжнародної нагороди за свободу преси 17 листопада 2022 року в Нью-Йорку.
 
"Кожен фотограф мріє зробити фотографію, яка б могла зупинити війну", – написав якось Максим Левін, застрелений російськими військовими 13 березня під Києвом – того самого дня, коли загинув мій дорогий друг Брент Рено. І я вірю, що він міг би її зробити. Коли гине журналіст, разом із ним гинуть і його нерозказані історії, ненаписані книги, невідзняті фільми, недорозказана правда. І тим більше ти хочеш зробити все можливе, щоби правда жила. Загиблі друзі й надалі жили у твоїй роботі. На згадку про Георгія Гонгадзе, Павла Шеремета, Брента Рено, Макса Левіна та інших журналістів", – сказала вона.

 

