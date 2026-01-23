Стрічка про вбитого в Ірпені американського журналіста стала номінантом кінопремії "Оскар"

Стрічка про американського журналіста Брента Рено, який загинув в Ірпені у 2022 році під час російського обстрілу увійшла до категорії "Найкращого документального короткометражного фільму" 98-ї кінопремії "Оскар".

Йдеться про стрічку Armed Only With A Camera: The Life and Death of Brent Renaud ("Озброєний лише камерою: життя і смерть Брента Рено").

Брент працював в Україні над проєктом TIME Studios, присвяченим глобальній кризі біженців. Рено був військовим репортером, документалістом, працював у Афганістані та Іраку. Його роботи отримували найвищі відзнаки на фестивалях документального кіно. Брент Рено був стипендіатом програми Nieman у 2019 році у Гарварді, де познайомився із Севгіль Мусаєвою.

А потім він перетворювався на професійного документаліста і повинен був дійти до самої істини, йому потрібно було побачити і розповісти історію із самого її ядра. В останніх повідомленнях він писав мені: "Я повинен пережити те, що переживали біженці", – розповідала про журналіста його партнерка, режисерка Елядіє Мусаєва.