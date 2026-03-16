Шон Пенн проігнорував церемонію "Оскар-2026" заради України – NYT
16 березня 2026, 12:51
Для 65-річного Пенна це була шоста номінація на "Оскар" і третя перемога.
Всесвітньо відомий актор Шон Пенн отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона, проте пропустив церемонію нагородження, яка відбулася в ніч на 16 березня.
Про це пише The New York Times.
Видання пише, що актор міг обрати поїздку до України. Як відомо, для 65-річного Пенна це була шоста номінація на "Оскар" і третя перемога. Першу статуетку він отримав за головну роль у фільмі "Таємнича річка" (Mystic River), а другу - за роботу в біографічній драмі "Гарві Мілк" (Milk), де зіграв політика й активіста Гарві Мілка.
З посиланням на два джерела NYT зазначає, що станом на кінець минулого тижня Шон Пенн вирушив до Європи і планував відвідати Україну.
"Джерела не уточнили, чим саме він збирався там займатися і в яку частину країни мав намір поїхати. Також залишалася ймовірність, що, хоча Пенн і покинув США до моменту трансляції церемонії, його плани поїздки могли змінитися. Представник актора відмовився від коментарів", - пише видання.
До цього Шон Пенн відкрито заявляв, що має намір бойкотувати "Оскар". Він передав одну зі своїх статуеток президенту України Володимиру Зеленському і критикував організаторів премії за те, що у 2022 році не дали йому можливості виступити зі зверненням під час церемонії нагородження.
Нагадаємо, у ніч на 16 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі відбулася 98-а церемонія нагородження. Оприлюднено повний список лауреатів найпрестижнішої кінопремії "Оскар" 2026 року. Стрічки українських режисерів не змогли потрапити до списку номінантів.