Шон Пенн проігнорував церемонію "Оскар-2026" заради України – NYT

16 березня 2026, 12:51
Для 65-річного Пенна це була шоста номінація на "Оскар" і третя перемога.
Всесвітньо відомий актор Шон Пенн отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона, проте пропустив церемонію нагородження, яка відбулася в ніч на 16 березня.
 
Про це пише The New York Times.
 
Видання пише, що актор міг обрати поїздку до України. Як відомо, для 65-річного Пенна це була шоста номінація на "Оскар" і третя перемога. Першу статуетку він отримав за головну роль у фільмі "Таємнича річка" (Mystic River), а другу - за роботу в біографічній драмі "Гарві Мілк" (Milk), де зіграв політика й активіста Гарві Мілка.
 
З посиланням на два джерела NYT зазначає, що станом на кінець минулого тижня Шон Пенн вирушив до Європи і планував відвідати Україну.
 
"Джерела не уточнили, чим саме він збирався там займатися і в яку частину країни мав намір поїхати. Також залишалася ймовірність, що, хоча Пенн і покинув США до моменту трансляції церемонії, його плани поїздки могли змінитися. Представник актора відмовився від коментарів", - пише видання.
 
До цього Шон Пенн відкрито заявляв, що має намір бойкотувати "Оскар". Він передав одну зі своїх статуеток президенту України Володимиру Зеленському і критикував організаторів премії за те, що у 2022 році не дали йому можливості виступити зі зверненням під час церемонії нагородження.
 
Нагадаємо, у ніч на 16 березня в театрі Dolby в Лос-Анджелесі відбулася 98-а церемонія нагородження. Оприлюднено повний список лауреатів найпрестижнішої кінопремії "Оскар" 2026 року. Стрічки українських режисерів не змогли потрапити до списку номінантів. 

 

Гнітюче перебачувано. Україна вже стала жертвою угод, укладених на тлі війни з Іраном – The Sunday Times
Політика
Переклад iPress – 16 березня 2026, 15:56
Американо-ізраїльська агресія проти Ірану. Питання та відповіді – Том Купер
Політика
Переклад iPress – 16 березня 2026, 11:50
Україна змінює уявлення про свою роль у світі. Тепер вона є не об’єктом підтримки, а джерелом рішень для Європи – Філліпс О'Брайен
Політика
Переклад iPress – 16 березня 2026, 07:14
Епштейн і розвідка. Тісні зв'язки Епштейна з Ізраїлем: яку роль відігравав Моссад? – Джон Шиндлер
Політика
Переклад iPress – 13 березня 2026, 13:52
Кожен має місце в обороні. Британії варто вчитися у Скандинавії та Балтії – Едвард Лукас
Політика
Переклад iPress – 13 березня 2026, 12:42
Операція на кшталт
Технології
Переклад iPress – 13 березня 2026, 10:08
Що відбувається з Володимиром Зеленським? Чому риторика президента стає дедалі нестриманішою – Politico
Політика
Переклад iPress – 12 березня 2026, 15:09
Типові проблеми бензинових двигунів Toyota та як їх уникнути
Технології
12 березня 2026, 13:59
