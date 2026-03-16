Шон Пенн проігнорував церемонію "Оскар-2026" заради України – NYT

Для 65-річного Пенна це була шоста номінація на "Оскар" і третя перемога.

Всесвітньо відомий актор Шон Пенн отримав премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсона, проте пропустив церемонію нагородження, яка відбулася в ніч на 16 березня.

Про це пише The New York Times.

Видання пише, що актор міг обрати поїздку до України. Як відомо, для 65-річного Пенна це була шоста номінація на "Оскар" і третя перемога. Першу статуетку він отримав за головну роль у фільмі "Таємнича річка" (Mystic River), а другу - за роботу в біографічній драмі "Гарві Мілк" (Milk), де зіграв політика й активіста Гарві Мілка.

З посиланням на два джерела NYT зазначає, що станом на кінець минулого тижня Шон Пенн вирушив до Європи і планував відвідати Україну.