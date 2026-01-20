Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рада ООН з прав людини проведе екстрене засідання щодо Ірану

20 січня 2026, 13:35
Рада ООН з прав людини проведе екстрене засідання щодо Ірану
Фото: reuters.com
Наразі 21 країна підтримала цю пропозицію.
Рада ООН з прав людини у п’ятницю проведе екстрене засідання щодо Ірану. Ініціатори мають намір обговорити "тривожне насильство", застосоване проти протестувальників.
 
Про це йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство Reuters.
 
"Спеціальне засідання є необхідним через важливість і нагальність ситуації, зокрема через достовірні повідомлення про тривожне насильство, жорсткі розгони протестів і порушення міжнародного права у сфері прав людини по всій країні", — йдеться в листі, написаному послом Ісландії Ейнаром Гуннарссоном від імені групи країн, зокрема Німеччини та Великої Британії, стверджує агентство.
 
Екстрене засідання відбудеться у п’ятницю, підтвердили в ООН, додавши, що наразі 21 країна підтримала цю пропозицію.
 
Міжнародна неурядова правозахисна організація Human Rights Watch засудила масові незаконні вбивства і закликає чинне розслідування ООН, створене радою у 2022 році після попередньої хвилі протестів, розслідувати ці смерті та надати йому додаткове фінансування.
 
Дипломатична місія Ірану поки це ніяк не прокоментувала. За словами дипломатів, Іран розіслав дипломатичним місіям багатосторінкові заперечення звинувачень у жорстких репресіях, заявивши, що сутички стали наслідком збройних нападів на сили безпеки.

 

ІранРада Безпеки ООН

Останні матеріали

Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Політика
Протестна хвиля в Ірані пішла на спад. Але напруга зберігається – Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 13:38
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Політика
Після погроз Трампа. Європа шукає альтернативи американській безпековій парасольці – Politico
Переклад iPress – 20 січня 2026, 12:44
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Фронт тримається. Удари вглиб тривають – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 20 січня 2026, 07:24
Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США – Politico
Переклад iPress – 19 січня 2026, 17:13
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Політика
Мита, Гренландія і важелі впливу. Як може відповісти Європа – The Times
Переклад iPress – 19 січня 2026, 12:37
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Політика
План Трампа і путіна щодо тиску на Україну. Зимові удари по енергетиці та виснаження ППО – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 січня 2026, 20:33
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Політика
Де законопроєкт Конгресу щодо санкцій проти росії? І чому його не виносять на голосування – Wall Street Journal
Переклад iPress – 16 січня 2026, 12:04
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна
Політика
Гренландія між Арктикою і НАТО. Чому Вашингтону не потрібна "операція" на острові – Джеймс Ставрідіс та Марк Гертлінг
Переклад iPress – 16 січня 2026, 11:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється