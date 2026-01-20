Рада ООН з прав людини проведе екстрене засідання щодо Ірану

Рада ООН з прав людини у п’ятницю проведе екстрене засідання щодо Ірану. Ініціатори мають намір обговорити "тривожне насильство", застосоване проти протестувальників.

"Спеціальне засідання є необхідним через важливість і нагальність ситуації, зокрема через достовірні повідомлення про тривожне насильство, жорсткі розгони протестів і порушення міжнародного права у сфері прав людини по всій країні", — йдеться в листі, написаному послом Ісландії Ейнаром Гуннарссоном від імені групи країн, зокрема Німеччини та Великої Британії, стверджує агентство.

Екстрене засідання відбудеться у п’ятницю, підтвердили в ООН, додавши, що наразі 21 країна підтримала цю пропозицію.

Міжнародна неурядова правозахисна організація Human Rights Watch засудила масові незаконні вбивства і закликає чинне розслідування ООН, створене радою у 2022 році після попередньої хвилі протестів, розслідувати ці смерті та надати йому додаткове фінансування.

Дипломатична місія Ірану поки це ніяк не прокоментувала. За словами дипломатів, Іран розіслав дипломатичним місіям багатосторінкові заперечення звинувачень у жорстких репресіях, заявивши, що сутички стали наслідком збройних нападів на сили безпеки.