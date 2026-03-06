Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Україна та Австрія домовилися про водневу співпрацю

06 березня 2026, 18:53
Меморандум передбачає виробництво, зберігання та транспортування відновлювального водню, а також інвестиції.

Україна та Австрія підписали меморандум про розвиток співпраці у сфері відновлювального водню. Документ затвердили міністр енергетики Денис Шмигаль та австрійський федеральний міністр економіки, енергетики та туризму Вольфганг Гаттманнсдорфер. 

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Меморандум передбачає розвиток виробництва водню, створення інфраструктури для його зберігання та транспортування, а також залучення інвестицій у цей сектор.

Шмигаль підкреслив, що Австрія є важливим постачальником енергетичного обладнання для відновлення української енергосистеми. Австрійські партнери готові передати устаткування з власних ТЕС і внести до Фонду підтримки енергетики €15,5 млн.

Крім того, налагоджено тісну співпрацю між українським та австрійським бізнесом у різних енергетичних сферах. Австрійські компанії вже зберігають газ в українських сховищах, а пріоритетними напрямами є розширення співпраці у підземних газосховищах та спільні проєкти з видобутку газу.

 
