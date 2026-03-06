Україна та Австрія домовилися про водневу співпрацю

Меморандум передбачає виробництво, зберігання та транспортування відновлювального водню, а також інвестиції.

Україна та Австрія підписали меморандум про розвиток співпраці у сфері відновлювального водню. Документ затвердили міністр енергетики Денис Шмигаль та австрійський федеральний міністр економіки, енергетики та туризму Вольфганг Гаттманнсдорфер.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Меморандум передбачає розвиток виробництва водню, створення інфраструктури для його зберігання та транспортування, а також залучення інвестицій у цей сектор.

Шмигаль підкреслив, що Австрія є важливим постачальником енергетичного обладнання для відновлення української енергосистеми. Австрійські партнери готові передати устаткування з власних ТЕС і внести до Фонду підтримки енергетики €15,5 млн.

Крім того, налагоджено тісну співпрацю між українським та австрійським бізнесом у різних енергетичних сферах. Австрійські компанії вже зберігають газ в українських сховищах, а пріоритетними напрямами є розширення співпраці у підземних газосховищах та спільні проєкти з видобутку газу.