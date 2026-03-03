Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У ЄС скептично ставляться до ідеї швидкого членства України

03 березня 2026, 15:09
У ЄС скептично ставляться до ідеї швидкого членства України
У столицях побоюються, що швидке приєднання може послабити стимул до подальших реформ, зокрема в антикорупційній сфері.

Спроба України пришвидшити вступ до ЄС у межах можливої мирної угоди наштовхнулася на скепсис у низці європейських столиць.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на вісьмох дипломатів та посадовців ЄС.

За їхніми словами, уряди країн Євросоюзу, зокрема Франція та Німеччина, приватно сумніваються в доцільності реформи процедури вступу, яка могла б скоротити шлях України до членства. У столицях побоюються, що швидке приєднання може послабити стимул до подальших реформ, зокрема в антикорупційній сфері.

Віцепрем’єр-міністр та головний переговірник з ЄС Тарас Качка заявив, що Київ готовий врахувати ці застереження. Серед можливих запобіжників — система моніторингу дотримання демократичних стандартів і перехідний період щодо доступу до аграрних субсидій ЄС. Водночас українська сторона наполягає на політичній фіксації дати вступу, називаючи це важливим елементом майбутнього мирного процесу.

Чинна процедура вступу до Євросоюзу залишається тривалою і передбачає роки переговорів та правових змін. За даними дипломатів, голова Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн обговорювала ідею так званого "зворотного розширення", яке дозволило б країнам приєднуватися до ЄС із обмеженим доступом до фондів і права голосу до повного виконання критеріїв.

Втім, за словами співрозмовників, підтримки такій моделі наразі немає. Один із дипломатів зазначив, що концепція фактично втратила перспективи, а також відсутня згода щодо визначення конкретної дати вступу України. На цьому тлі ціль Києва щодо приєднання з 1 січня 2027 року виглядає малоймовірною, з огляду на необхідність ратифікації угоди всіма 27 державами ЄС.

