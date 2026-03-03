Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Мелоні пов'язала ескалацію довкола Ірану з війною рф проти України

03 березня 2026, 16:09
Мелоні пов'язала ескалацію довкола Ірану з війною рф проти України
Мелоні закликала Іран припинити свої "необґрунтовані" атаки в Перській затоці і заявила, що криза не повинна поширюватися.

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні заявила про свою занепокоєність через поточну ситуацію довкола Ірану, яка виникла в період кризи, породженої війною рф проти України.

Заяву очільниці уряду Італії наводить ANSA.

Мелоні закликала Іран припинити свої "необґрунтовані" атаки в Перській затоці і заявила, що криза не повинна поширюватися.

"Я стурбована загальним контекстом: кризою в міжнародному праві, яка є неминучим результатом війни в Україні. Коли член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй навмисно напав на свого сусіда, було неминуче, що це призведе до періоду хаосу", – сказала італійська прем’єрка.

За її словами, уряд Італії прагне надати допомогу тисячам італійців, які опинилися в скрутному становищі, особливо в країнах Перської затоки.

Італійська сторона підтримує контакти з країнами регіону та європейськими партнерами, додала очільниця уряду Італії.

"Мета, очевидно, полягає в тому, щоб не допустити поширення кризи, але я думаю, що ситуація не покращиться, якщо Іран не припинить свої абсолютно невиправдані атаки на країни Перської затоки", – резюмувала Мелоні.

Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль)та Епічна лють (США) 28 лютого.

ІталіяІранвійна в УкраїніДжорджа Мелоні

Останні матеріали

Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Технології
Україна залежала від західного озброєння. Тепер ситуація змінилася – Wall Street Journal
Переклад iPress – 03 березня 2026, 13:23
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Політика
Бомбардування Ірану США та Ізраїлем. Засоби та способи без кінця-краю – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 03 березня 2026, 10:37
Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 03 березня 2026, 07:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється