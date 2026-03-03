Мелоні пов'язала ескалацію довкола Ірану з війною рф проти України

Мелоні закликала Іран припинити свої "необґрунтовані" атаки в Перській затоці і заявила, що криза не повинна поширюватися.

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні заявила про свою занепокоєність через поточну ситуацію довкола Ірану, яка виникла в період кризи, породженої війною рф проти України.

Заяву очільниці уряду Італії наводить ANSA.

Мелоні закликала Іран припинити свої "необґрунтовані" атаки в Перській затоці і заявила, що криза не повинна поширюватися.

"Я стурбована загальним контекстом: кризою в міжнародному праві, яка є неминучим результатом війни в Україні. Коли член Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй навмисно напав на свого сусіда, було неминуче, що це призведе до періоду хаосу", – сказала італійська прем’єрка.

За її словами, уряд Італії прагне надати допомогу тисячам італійців, які опинилися в скрутному становищі, особливо в країнах Перської затоки.

Італійська сторона підтримує контакти з країнами регіону та європейськими партнерами, додала очільниця уряду Італії.

"Мета, очевидно, полягає в тому, щоб не допустити поширення кризи, але я думаю, що ситуація не покращиться, якщо Іран не припинить свої абсолютно невиправдані атаки на країни Перської затоки", – резюмувала Мелоні.

Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль)та Епічна лють (США) 28 лютого.