Трамп офіційно повідомив Конгрес про удари США по Ірану

Президент США Дональд Трамп у понеділок направив до Конгресу офіційне повідомлення щодо ударів США по Ірану, в якому обґрунтував рішення про застосування сили.

Зміст листа оприлюднив телеканал Fox News.

У зверненні до тимчасового голови Сенату Чаку Грассі Трамп зазначив, що американські сухопутні війська в операції участі не брали, а самі удари були сплановані так, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення, запобігти майбутнім атакам і нейтралізувати загрози з боку Ірану.

Глава Білого дому підкреслив, що наразі неможливо визначити повний масштаб і тривалість військових дій, однак Збройні сили США залишаються готовими до подальших кроків у разі необхідності. За його словами, метою є захист Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів.

Трамп також заявив, що діяв у межах своїх конституційних повноважень як головнокомандувач і керівник виконавчої влади у сфері зовнішньої політики. Він додав, що попри спроби адміністрації досягти дипломатичного врегулювання, загроза з боку Ірану стала «нестерпною».

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль.

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти.