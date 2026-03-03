Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Трамп офіційно повідомив Конгрес про удари США по Ірану

03 березня 2026, 16:48
Фото: apnews.com
Трамп також заявив, що діяв у межах своїх конституційних повноважень як головнокомандувач і керівник виконавчої влади у сфері зовнішньої політики.

Президент США Дональд Трамп у понеділок направив до Конгресу офіційне повідомлення щодо ударів США по Ірану, в якому обґрунтував рішення про застосування сили.

Зміст листа оприлюднив телеканал Fox News.

У зверненні до тимчасового голови Сенату Чаку Грассі Трамп зазначив, що американські сухопутні війська в операції участі не брали, а самі удари були сплановані так, щоб мінімізувати жертви серед цивільного населення, запобігти майбутнім атакам і нейтралізувати загрози з боку Ірану.

Глава Білого дому підкреслив, що наразі неможливо визначити повний масштаб і тривалість військових дій, однак Збройні сили США залишаються готовими до подальших кроків у разі необхідності. За його словами, метою є захист Сполучених Штатів, їхніх союзників і партнерів.

Трамп також заявив, що діяв у межах своїх конституційних повноважень як головнокомандувач і керівник виконавчої влади у сфері зовнішньої політики. Він додав, що попри спроби адміністрації досягти дипломатичного врегулювання, загроза з боку Ірану стала «нестерпною».

Як відомо, вранці 28 лютого американський президент Дональд Трамп заявив, що США розпочали масштабну операцію проти Ірану. Ударів завдав також Ізраїль. 

Іран у відповідь завдав ударів по території низки країн Перської затоки, де є американські об’єкти. 

