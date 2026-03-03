Міністерство оборони ОАЕ оприлюднило дані про перехоплення іранських атак

Емірати повідомили про значну кількість збитих іранських цілей.

Міністерство оборони ОАЕ повідомило 3 березня, що Об’єднані Арабські Емірати та їхня система ППО зафіксували 186 ракет, запущених по країні з початку конфлікту США та Ізраїлю з Іраном.

Бригадний генерал Абдул Нассер Мохаммед Аль-Хумаїді, представник оборони, заявив, що лише одна ракета впала на територію країни — ППО ОАЕ змогла перехопити 172 ракети, а 13 впали в море.

Про це інформує The Guardian.

Система ППО також зафіксувала 812 іранських безпілотників, спрямованих на ОАЕ, 57 з яких впали на території країни.

Окрім 755 безпілотників, які ППО змогли перехопити, ОАЕ також зафіксували та знищили вісім крилатих ракет.

За словами представника оборони, загалом з початку конфлікту в ОАЕ загинули троє людей, ще 68 осіб отримали легкі травми, а цивільні об’єкти зазнали незначних та середніх пошкоджень.