Reuters: путін пообіцяв передати Ірану занепокоєння арабських лідерів

путін пропонує посередництво між Іраном та арабськими країнами.

кремль заявив 3 березня, що президент росії владімір путін передасть Ірану занепокоєння арабських лідерів щодо ударів Тегерана по нафтовій інфраструктурів регіоні, оскільки конфлікт в Ірані продовжує загострюватися.

2 березня путін провів низку телефонних розмов з чотирма лідерами арабських країн Перської затоки, запропонувавши використати зв'язки москви з Тегераном, з яким вона має стратегічне партнерство, щоб спробувати розрядити напруженість у регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

"путін безумовно докладе всіх зусиль, щоб сприяти хоча б невеликому зменшенню напруженості. Учорашні переговори практично з усіма його співрозмовниками були зосереджені на тому, щоб путін передав своє глибоке занепокоєння щодо ударів по їхній інфраструктурі нашим колегам в Ірані, скориставшись діалогом, який ми підтримуємо з іранським керівництвом", — заявив журналістам речник кремля Дмітрій Пєсков.

Ціни на нафту зросли втретє поспіль після того, як Іран у відповідь на удари США та Ізраїлю завдав ударів по енергетичній інфраструктурі в країнах Перської затоки та по танкерах у Ормузькій протоці.