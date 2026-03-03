Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Reuters: путін пообіцяв передати Ірану занепокоєння арабських лідерів

03 березня 2026, 16:31
Reuters: путін пообіцяв передати Ірану занепокоєння арабських лідерів
з вільних джерел
путін пропонує посередництво між Іраном та арабськими країнами.

кремль заявив 3 березня, що президент росії владімір путін передасть Ірану занепокоєння арабських лідерів щодо ударів Тегерана по нафтовій інфраструктурів регіоні, оскільки конфлікт в Ірані продовжує загострюватися.

2 березня путін провів низку телефонних розмов з чотирма лідерами арабських країн Перської затоки, запропонувавши використати зв'язки москви з Тегераном, з яким вона має стратегічне партнерство, щоб спробувати розрядити напруженість у регіоні.

Про це повідомляє Reuters.

"путін безумовно докладе всіх зусиль, щоб сприяти хоча б невеликому зменшенню напруженості. Учорашні переговори практично з усіма його співрозмовниками були зосереджені на тому, щоб путін передав своє глибоке занепокоєння щодо ударів по їхній інфраструктурі нашим колегам в Ірані, скориставшись діалогом, який ми підтримуємо з іранським керівництвом", — заявив журналістам речник кремля Дмітрій Пєсков.

Ціни на нафту зросли втретє поспіль після того, як Іран у відповідь на удари США та Ізраїлю завдав ударів по енергетичній інфраструктурі в країнах Перської затоки та по танкерах у Ормузькій протоці.

війнаІранВладімір Путін

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється