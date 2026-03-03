Угорська компанія імпортувала українську нафту після пошкодження "Дружби" – Reuters

Гендиректор компанії вважає, що сам трубопровід залишився цілим і не постраждав.

Постачання нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід "Дружба" були припинені з 27 січня після атаки росії на помпові установки. Після цього на прохання Києва угорська компанія MOL імпортувала близько 35 000 тонн української нафти.

Про це інформує Reuters.

Угорщина та Словаччина стверджують, що Україна тимчасово не користується трубопроводом "Дружба" з політичних причин, і саме через це Будапешт заблокував нові санкції ЄС проти росії. Київ пояснює, що причиною є необхідність ремонту, який потребує часу.

"Коли спалахнула пожежа, з інших сховищ почали закачувати українську нафту в трубопровід. Українські колеги попросили нас прийняти цю нафту, щоб уникнути подальших проблем і поширення вогню", — сказав генеральний директор MOL Жолт Гернаді, додавши, що, на думку компанії, сам трубопровід залишився цілим і не постраждав.

За інформацією Reuters, посольство України в Будапешті повідомило, що ремонт трубопроводу можливий тільки тоді, коли буде безпечно через постійні атаки росії. Гернаді додав, що пропускну здатність Адріатичного нафтопроводу, який може замінити "Дружбу" для доставлення морських нафтових вантажів з Хорватії, цього року перевірятимуть кілька разів.