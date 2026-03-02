Угорщина викликала посла України через "насильницький призов" угорців для мобілізації
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла України до Будапешта через, за його словами, «насильницьке полювання на угорців» для мобілізації в Україні.
Про це він повідомив у відеозверненні на Facebook.
Сійярто назвав війну в Україні "безнадійною та безглуздою" і звинуватив Брюссель у витратах величезних коштів для її продовження, що, за його словами, щодня приносить нові смерті та страждання.
Міністр навів приклади: мобілізованого чоловіка з Берегового, який має угорське громадянство і офіційне звільнення від призову, «насильницько забрали з Одеси». Також, за його словами, зник молодий чоловік угорської національності з психічними проблемами.
"Сьогодні ми викликали до МЗС посла України, щоб висловити протест проти триваючих насильницьких призовів та відкритого полювання на людей на вулицях", – заявив Сійярто.
Він додав, що війна в Україні не має сенсу і потребує негайного завершення.