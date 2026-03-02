Угорщина викликала посла України через "насильницький призов" угорців для мобілізації

Сійярто назвав війну в Україні "безнадійною та безглуздою".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла України до Будапешта через, за його словами, «насильницьке полювання на угорців» для мобілізації в Україні.

Про це він повідомив у відеозверненні на Facebook.

Сійярто назвав війну в Україні "безнадійною та безглуздою" і звинуватив Брюссель у витратах величезних коштів для її продовження, що, за його словами, щодня приносить нові смерті та страждання.

Міністр навів приклади: мобілізованого чоловіка з Берегового, який має угорське громадянство і офіційне звільнення від призову, «насильницько забрали з Одеси». Також, за його словами, зник молодий чоловік угорської національності з психічними проблемами.

"Сьогодні ми викликали до МЗС посла України, щоб висловити протест проти триваючих насильницьких призовів та відкритого полювання на людей на вулицях", – заявив Сійярто.

Він додав, що війна в Україні не має сенсу і потребує негайного завершення.