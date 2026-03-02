Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Угорщина викликала посла України через "насильницький призов" угорців для мобілізації

02 березня 2026, 14:55
Угорщина викликала посла України через
Петер Сіярто Фото: З вільних джерел
Сійярто назвав війну в Україні "безнадійною та безглуздою".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив про виклик посла України до Будапешта через, за його словами, «насильницьке полювання на угорців» для мобілізації в Україні.

Про це він повідомив у відеозверненні на Facebook.

Сійярто назвав війну в Україні "безнадійною та безглуздою" і звинуватив Брюссель у витратах величезних коштів для її продовження, що, за його словами, щодня приносить нові смерті та страждання.

Міністр навів приклади: мобілізованого чоловіка з Берегового, який має угорське громадянство і офіційне звільнення від призову, «насильницько забрали з Одеси». Також, за його словами, зник молодий чоловік угорської національності з психічними проблемами.

"Сьогодні ми викликали до МЗС посла України, щоб висловити протест проти триваючих насильницьких призовів та відкритого полювання на людей на вулицях", – заявив Сійярто.

Він додав, що війна в Україні не має сенсу і потребує негайного завершення.

УгорщинавійнаПетер Сійярто

Останні матеріали

Обезголовлення,
Політика
Обезголовлення, "Епічна лють" і невідомість. Перші дні війни проти Ірану – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 19:48
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Політика
Нова війна в Ірані. Її траєкторія та вплив на Україну і Тихоокеанський регіон – Мік Раян
Переклад iPress – 02 березня 2026, 16:11
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Політика
Дружба путіна має межі. Іран щойно дізнався про це – Politico
Переклад iPress – 02 березня 2026, 11:51
Україна відвойовує південь,
Політика
Україна відвойовує південь, "Фламінго" б'є по цілях рф. А також про європейський чинник після ударів по Ірану – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 01 березня 2026, 19:12
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Політика
Перед атакою США. Як Китай зміцнює позиції Ірану – Джеймс Д. Дурсо
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 14:35
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка: VIP-особи, влада, страх. Як мережа купила мовчання і чому все це пахне шпигунством – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 12:08
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Політика
Війна? Жити стає все краще й краще, кажуть пропагандони кремля – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 лютого 2026, 11:29
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Політика
путін – невдаха. Десять провалів путіна у війні з Україною – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 лютого 2026, 13:14
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється