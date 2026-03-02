ЗСУ уразили ключові об'єкти ППО та космічного зв'язку
Сили оборони України завдали низки ударів по стратегічних об'єктах російських військ, повідомив Генштаб ЗСУ.
У ніч на 2 березня українська авіація уразила центр дальнього космічного зв'язку в районі населеного пункту Вітине та радіолокаційну станцію "Подльот-К1" біля Виноградного у тимчасово окупованому Криму.
Також на ТОТ Луганської області були знищені РЛС "Каста 2Е2" (н. п. Любиме) та РЛС "Ястреб А-В" (н. п. Тополі).
Крім того, підрозділи ЗСУ завдали ударів по зосередженнях живої сили російського підрозділу радіоелектронної розвідки "Рубікон" у районах Керменчика та населеного пункту Кінські Роздори.
Раніше в понеділок стало відомо, що дрони СБУ спільно з іншими підрозділами Сил оборони вразили кораблі, нафтову інфраструктуру та системи ППО на військових і нафтових об'єктах порту Новоросійськ.