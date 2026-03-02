Китай критикує США та Ізраїль і закликає припинити бойові дії

Пекін засуджує удари по Ірану та закликає всі сторони конфлікту припинити військові дії, водночас підкреслюючи підтримку суверенітету держав Перської затоки.

Міністерство закордонних справ Китаю закликало всі сторони конфлікту в регіоні Перської затоки "припинити військові дії та запобігти подальшій ескалації".

Про це повідомляє телеканал Sky News.

У Пекіні висловили глибоке занепокоєння через удари США та Ізраїлю по Ірану, зазначивши, що такі дії порушують міжнародне право і загрожують безпеці сусідніх країн.

Китай наголосив на необхідності дотримання суверенітету, безпеки та територіальної цілісності держав Перської затоки та підтримує комунікацію між ними.

Раніше риторика Китаю була значно жорсткішою: у заяві 1 березня Пекін засудив удари США та Ізраїлю по Ірану, назвавши їх "неприйнятними", а вбивство верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї – "відвертим порушенням міжнародних норм".

Дипломати попереджали, що регіон перебуває на межі небезпечної прірви, а односторонні дії без мандата ООН підривають світовий порядок.

На тлі загострення ситуації Іран повідомив про ураження ядерного об'єкта на своїй території. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив стурбованість, наголосивши на ризику радіологічного витоку з серйозними наслідками.