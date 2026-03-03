У Тегерані пошкоджено музейний комплекс зі списку спадщини ЮНЕСКО

Одразу після звістки про пошкодження музею ЮНЕСКО виступило із зайвою, в якій висловило стурбованість щодо захисту об'єктів культурної спадщини на тлі ескалації насильства на Близькому Сході.

Внаслідок інтенсивних атак Ізраїлю та США по столиці Ірану Тегерану пошкоджень зазнав музей Палац Голестан, який включений до світової спадщини ЮНЕСКО.

Музейний комплекс Палац Голестан або Мармуровий палац, який є об'єком Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнав пошкоджень внаслідок американо-ізраїльського удару.

Про це повідомляє CNN із посиланням іранське інформаційне агентство Mehr.

Це сталося ввечері в неділю після удару по площі Араг на півдні Тегерану. Уламками та вибухової хвилею в частині палацу вибиті вікна, двері, дзеркала.

Видання повідомляє, що працівники музею завчасно перенесли унікальний дзеркальний зал та музейні артефакти до сховища.

Одразу після звістки про пошкодження музею ЮНЕСКО виступило із зайвою, в якій висловило стурбованість щодо захисту об'єктів культурної спадщини на тлі ескалації насильства на Близькому Сході.

Команда ЮНЕСКО повідомила, що передала географічні координати об'єктів, які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСОК, об'єктів національного значення сторонам конфлікту, щоб уникнути будь-яких потенційних пошкоджень.

"ЮНЕСКО продовжує уважно стежити за ситуацією з культурною спадщиною в країні та в усьому регіоні з метою забезпечення її захисту", — йдеться в заяві ЮНЕСКО.

Палац Голестан — музейний комплекс, який складається з близько 20 будівель. Він був побудований у XVI столітті і постійно перебудовувався до ХІХ століття. У будівлі та оздобленні палацу поєднуються перські та західні архітектурні стилі.