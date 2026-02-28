Компанії призупиняють нафтові поставки через Ормузьку протоку на тлі ракетних обстрілів

На тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану деякі нафтові трейдери тимчасово зупинили транзит нафти через стратегічну Ормузьку протоку.

На тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану та можливих дій Тегерана деякі нафтові компанії та трейдери тимчасово зупинили поставки нафти через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

''Наші судна залишатимуться на місці кілька днів'', – зазначив менеджер одного з великих нафтотрейдерів.

Ормузька протока, що проходить між Оманом та Іраном, забезпечує майже п’яту частину світового споживання нафти. Європейська морська місія Eunavfor Aspides попередила, що не можна виключати нападів на судна після ударів по Ірану.

Крім того, з огляду на загрозу від єменських хуситів відновити атаки на Червоне море, місія заявила про готовність захищати життя людей на суднах.

28 лютого Ізраїль завдав превентивного удару по Ірану, а згодом президент США Дональд Трамп підтвердив початок "масштабних бойових операцій" проти Ірану.

