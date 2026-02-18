Крах нафтових бізнесів у росії: половина компаній збиткові

Обвал цін на нафту та санкції США призвели до серії банкрутств, особливо серед малих видобувників у ключових регіонах.

Посилення американських санкцій, яке обвалило ціни на російську нафту до $40 за барель і нижче, призвело до серії банкрутств невеликих нафтових компаній у ключових нафтовидобувних регіонах країни.

Про це пише The Moscow Times.

Відомо, що держбанк ВТБ готує заяву про банкрутство нафтової групи First Oil, колишньої компанії акціонера СИБУРа Якова Голдовского.

Компанія, що працює в Ханти-Мансійському автономному окрузі – головній нафтовидобувній провінції росії, – накопичила близько 6 млрд рублів боргу, виплатити який не може. На балансі First Oil кілька невеликих родовищ із сумарними запасами 14 млн тонн, видобуток становить 500 тисяч тонн на рік.

Проблеми компанії посилилися ще під час пандемії, а нові санкції США, через які нафтовики змушені продавати сировину зі знижками до $30 за барель, остаточно підірвали бізнес Голдовского. Заборгованість перед кредиторами зросла, і компанія не змогла її обслуговувати.

Наприкінці 2025 року під процедуру банкрутства потрапила НК "Янгпур", яка в росії представляє інтереси "Бєларусьнєфті" і розробляє два родовища в Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Раніше збанкрутували Астраханська нафтова компанія та НК "Горний", що володіла трьома ліцензіями на півдні Ненецького автономного округу. У січні московський кредитний банк зажадав від власників одного з банкрутів близько 7 млрд рублів.

Аналітик Freedom Finance Владімір Чєрнов відзначає, що стан російських нафтових компаній погіршується: експортна виручка скорочується, особливо у проєктів із високою собівартістю.

За даними Росстату, близько половини компаній, що видобувають нафту і газ у рф, наразі збиткові: за січень-листопад 2025 року сумарно вони завершили рік із мінусом 575 млрд рублів. Ті компанії, що залишаються прибутковими, скоротили прибуток більш ніж удвічі до 3 трлн рублів за 11 місяців.

Також відомо, що Євросоюз може без G7 обмежити роботу російського нафтового флоту.