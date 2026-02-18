Україна запровадила персональні санкції проти лукашенка

Зеленський наголосив, що частину ударів, зокрема по енергетичних і залізничних обʼєктах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги білорусі.

Україна застосувала пакет персональних санкцій проти самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, у другій половині 2025 року на території білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами. Це збільшило можливості російської армії бити по північних областях України — від Київщини до Волині.

"Більш ніж три тисячі підприємств білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують наші міста й села", — додав український президент.

Крім того, триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території білорусі ракет середньої дальності "Орєшнік", що, за словами Зеленського, є очевидною загрозою не тільки для українців, а й для всіх європейців.

Він зазначив, що Лукашенко не тільки надав територію білорусі для розміщення "Орєшніка". У минулому та цьому роках підприємства країни постачають росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї.

"олександр лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", — наголосив Зеленський.