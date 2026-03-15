Україна бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026 через участь рф і білорусі

15 березня 2026, 19:17
Facebook / National Sports Committee for the Disabled of Ukraine, Paralympic Committee
Церемонія закриття Паралімпіади відбудеться 15 березня о 21:30 за київським часом.

Збірна України не братиме участі у церемонії закриття зимових Паралімпійських ігор 2026 року в італійському Мілані. Причиною такого рішення стала присутність на церемонії спортсменів із росії та білорусі під їхніми національними прапорами.

Про це повідомили "Суспільне Спорт" у Національному паралімпійському комітеті України.

Раніше, 6 березня, українська команда також бойкотувала церемонію відкриття Ігор з тієї ж причини. До бойкоту приєдналися ще 15 країн, зокрема Канада, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща, Фінляндія, Хорватія, Австрія, Румунія, Велика Британія та Чехія. Позицію бойкоту підтримали й посадовці Європейського Союзу.

На Паралімпійських іграх цього року українська збірна посіла сьоме місце в медальному заліку. Команда здобула 19 нагород — три золоті, вісім срібних і вісім бронзових. Більшість медалей українці виграли у парабіатлоні (16), ще три — у лижних перегонах. За загальною кількістю медалей Україна стала третьою.

Перші місця у медальному заліку посіли Китай, США та росія.

На нинішніх Іграх шестеро російських спортсменів виступали під національним прапором і гімном — уперше з 2014 року. Водночас, за даними журналістів, у росії вже готують до міжнародних стартів нових параспортсменів, серед яких є люди, що отримали ампутації після участі у війні проти України.

