Іран запропонував США вивезти уран до росії в межах нової угоди – WSJ

18 лютого 2026, 08:47
Фото: DW
Також за словами дипломатів, іранські офіційні особи дали зрозуміти, що можуть запропонувати призупинити збагачення урану на термін до трьох років.

Представники Ірану під час першого раунду переговорів зі США в Омані, 6 лютого, запропонували передати свій високозбагачений уран росії. Також країна готова призупинити процес збагачення на кілька років.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як відомо, Іран завжди заявляв, що збагачує уран у мирних цілях, хоча це єдина країна без ядерної зброї, яка виробляє уран з 60% збагаченням, що близько до 90%, необхідних для створення зброї.

Власне тому США і хочуть укласти угоду, щоб цього не допустити.

"На попередній зустрічі в Омані Іран заявив США, що готовий відправляти за кордон цей високозбагачений матеріал, якого вистачило б для заправки 12 ядерних бомб, можливо, в росію", - сказали виданню іранські, арабські та американські офіційні особи.

Також за словами дипломатів, іранські офіційні особи дали зрозуміти, що можуть запропонувати призупинити збагачення урану на термін до трьох років.

Але як пише WSJ, ця обіцянка мало що змінить, оскільки вважається, що Іран припинив збагачення урану після того, як у червні американські удари паралізували основні ядерні об'єкти країни.

Також видання додало, що після ударів США та Ірану в червні 2025 року, основна частина наявних запасів високозбагаченого урану перебуває під уламками атакованих ядерних об'єктів.

17 лютого, в Женеві відбувся другий раунд переговорів між Іраном і США.

За словами глави МЗС Ірану Аббаса Арагчі, переговори були більш змістовними, додавши, що обидві сторони представили ідеї, спрямовані на розробку угоди.

Він також розповів, що Іран і США домовилися обмінятися текстами для створення основи угоди до того, як буде визначено дату нових переговорів.

"Це не означає, що ми зможемо швидко досягти угоди, але, принаймні, шлях до цього розпочався", - сказав Арагчі після переговорів із посланцями Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Джерело WSJ уточнило, що Іран погодився представити текст протягом двох тижнів, "щоб усунути деякі неясності в нашій позиції".

РосіяСШАядерна зброяІранУран

