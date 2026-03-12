Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Польща поставила антидроновий щит на кордоні з білоруссю

12 березня 2026, 19:31
Польща поставила антидроновий щит на кордоні з білоруссю
Фото: з вільного доступу
За розрахунками, це захистить весь східний кордон, включно з морською ділянкою.
Польща запустила перший модуль системи протидії безпілотникам на кордоні з білоруссю.
 
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Марчін Кервінський, передає "Радіо Свобода".
 
Антидроновий щит складають радари і радіосканери, які виявлятимуть і перехоплюватимуть повітряні об’єкти, що становлять загрозу для безпеки. Кервінський зазначив, що система розроблена польськими інженерами.
 
Влада Польщі обіцяє запустити ще п’ять таких модулів. За розрахунками, це захистить весь східний кордон, включно з морською ділянкою.
 
Крім того, віцеміністр внутрішніх справ Чеслав Мрочек повідомив про збільшення чисельності прикордонної служби на три тисячі співробітників.
 
Раніше британське видання The Telegraph писало, що влада Білорусі побудувала підземні тунелі, через які переправляли нелегальних мігрантів до Польщі. Ними намагалися скористатися близько 180 мігрантів, здебільшого з Афганістану та Пакистану, але більшість із них одразу затримали.
 
