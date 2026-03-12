Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Перші "Шахеди" по Україні запускали іранські оператори – Зеленський

12 березня 2026, 18:11
Перші
Фото: Google
Іран брав активну участь у російській війні проти України.
Оператори з Ірану навчали росіян користуватися "Шахедами" в умовах війни. Саме вони запускали перші такі дрони по Україні.
 
Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з президентом Ірану Нікушором Даном.
 
У голови української держави запитали, чи не побоюється він, що Україна "може відкрити для себе ще один фронт" і стати ворогом Ірану, оскільки вона погодилася допомагати країнам Близького Сходу з боротьбою проти іранських атак.
 
У відповідь президент наголосив, що Іран вже давно є союзником росії, і це не новина. Зокрема, Тегеран надавав росіянам близько 150 тисяч артилерійських снарядів і ракети.
 
"Ми знаємо, як запускалися перші "Шахеди". Російських операторів не було, були оператори іншої країни, країни, звідки приїхали "Шахеди", тому що потрібно було навчати їх. Вони їх навчали в реальній війні", - додав Зеленський.
 
За його словами, іранці є союзниками росії і за документами, і в реальних діях.
 
Коментуючи рішення Румунії дозволити американцям використовувати свої військові бази як хаб, Зеленський зазначив, що будь-які додаткові сили США посилюють країну.
Ірандронивійна в Україні

