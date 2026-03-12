Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Британії побачили вплив тактики рф на іранські атаки

12 березня 2026, 20:35
Заява пролунала після нічної атаки безпілотників на військову базу в Ербілі (Ірак), де дислокуються західні сили, зокрема британські військові.
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що за останніми військовими методами Ірану стоїть "прихована рука" путіна. 
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
Ця заява пролунала після нічної атаки безпілотників на військову базу в Ербілі (Ірак), де дислокуються західні сили, зокрема британські військові. За даними розвідки, іранські оператори та їхні проксі-групи почали активно впроваджувати тактику, яку рф використовує у війні проти України, зокрема запуск дронів на гранично малих висотах для обходу систем ППО.
 
Британська команда протидії дронам успішно збила два безпілотники під час атаки на Ербіль, завдяки чому серед британських військовослужбовців обійшлося без постраждалих. Генерал-лейтенант Нік Перрі підтвердив, що рф надає Ірану прямі тактичні поради щодо вдосконалення управління БпЛА. Джон Гілі підкреслив, що кремль є єдиною стороною, яка отримує пряму вигоду від дестабілізації ситуації на Близькому Сході, оскільки це відвертає увагу та ресурси Заходу від допомоги Україні.
 
Тісна військова співпраця між Тегераном та москвою перетворилася на повноцінний обмін досвідом: поки рф отримує від Ірану дрони-камікадзе для ударів по українських містах, Іран використовує російські напрацювання для атак на бази союзників у регіоні. Британія та інші члени НАТО продовжують посилювати заходи безпеки своїх контингентів, враховуючи нові загрози, що походять від цього "альянсу автократій". Зростання ефективності іранських атак безпосередньо пов'язують із російським впливом на стратегічне планування КВІР.

 

