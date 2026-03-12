Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Іран заявив про атаку на американське судно у Перській затоці

12 березня 2026, 15:07
Іран заявив про атаку на американське судно у Перській затоці
Скриншот з відео
Вранці КВІР завдав удару морськими дронами по двох кораблях, і одне з них є американським танкером.
КВІР атакував американське судно у Перській затоці.
 
Про це пише BBC з посиланням на напівофіційне іранське медіа Fars.
 
Удару завдали нині вранці. Це одне з двох нафтових суден, що були атаковані у водах Іраку. Саме США володіють судном Safesea Vishnu, що йшло під прапором Маршаллових островів. Раніше індійська влада заявила, що судно Safesea Vishnu зазнало атаки "білого безпілотного швидкісного катеру, що перевозив вибухівку". Він "врізався в нього, що призвело до великої пожежі на борту". 
 
Одна людина загинула, решту екіпажу вдалося врятувати. 
 
Іран цими днями посилив атаку на судноплавство в Ормузькій протоці та Перській затоці. Протягом учорашнього дня КВІР атакував одразу три судна. 
СШАІранПерська затока

