Світові ціни на нафту різко зросли через нові удари Ірану – Reuters

12 березня 2026, 10:59
Як заявили в ING, щоб стабілізувати ціни на нафту, потрібно відновити її постачання через Ормузьку протоку.

Ціни на нафту в четвер піднялися після того, як Іран активізував удари по нафтових і транспортних об’єктах на Близькому Сході, що викликало побоювання щодо тривалого конфлікту та перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.

Про це інформує Reuters. 

Так, ф’ючерси на Brent піднялися на 4,47 долара, або 4,86%, до 96,45 долара за барель. Тим часом американська легка нафта West Texas Intermediate зросла на 4,05 долара, або 4,64%, до 91,30 доларів.

Як пише видання, у понеділок, 9 березня, ціна на Brent сягнула 119,50 долара за барель, що стало найвищим показником із середини 2022 року. Пізніше, речник військового командування Ірану попередив, що через дестабілізацію регіональної безпеки ціна на нафту може піднятися до 200 доларів за барель.

"Щоб ціни на нафту стабільно впали, потрібно відновити її постачання через Ормузьку протоку. Якщо цього не станеться, рекордні рівні цін ще попереду", — заявили в ING.

Зазначається, що два іноземні танкери, що перевозили іракський мазут, зазнали нападу невідомих у територіальних водах Іраку, після чого на суднах спалахнула пожежа. Попередня перевірка іракських сил безпеки показала, що танкери могли атакувати човни з вибухівкою, які прибули з Ірану.

Своєю чергою міжнародне енергетичне агентство вирішило випустити на ринок рекордні 400 мільйонів барелів нафти, щоб зупинити різке зростання цін після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Найбільшу частину цього обсягу нададуть Сполучені Штати — 172 мільйони барелів зі свого Стратегічного нафтового резерву.

Зокрема, стратег ринку компанії Moomoo ANZ Тіна Тенг заявила, що випуск нафтових резервів Міжнародним енергетичним агентством може стати лише тимчасовим кроком. За її словами, перебої з транспортуванням нафти через Ормузьку протоку та значне скорочення видобутку в деяких країнах Близького Сходу можуть призвести до тривалої кризи з постачанням. 

Аналітики ING також зазначили, що є побоювання щодо того, наскільки швидко ця нафта зможе потрапити на ринок і чи вистачить її, щоб покрити потреби до відновлення перевезень нафти через Ормузьку протоку.

Іраннафтаціни

