Розвідка США не бачить загрози падіння режиму в Ірані – Reuters

Американська розвідка вважає, що іранському режиму найближчим часом не загрожує падіння, після майже двох тижнів безперервних бомбардувань з боку США та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерела.

Низка розвідувальних звітів надають "послідовний аналіз, що режим не перебуває під загрозою" розпаду та "зберігає контроль над іранським населенням", зазначило одне з джерел. Останній звіт було надано протягом останніх кількох днів.

Розвідка підкреслює згуртованість іранського духовенства, попри вбивство верховного лідера аятоли Алі Хаменеї 28 лютого, в перший день американсько-ізраїльських ударів.

Ізраїльські чиновники в закритих дискусіях також визнали: немає впевненості в тому, що війна призведе до падіння режиму.

Водночас, зазначається, що ситуація на місці є нестабільною і динаміка всередині Ірану може змінитися.

З початку війни США та Ізраїль завдали ударів по низці іранських цілей, включаючи системи протиповітряної оборони, ядерні об'єкти та представників вищого керівництва. Адміністрація президента США Дональда Трампа заявляла про різні причини війни. Оголошуючи про початок операції, Трамп закликав іранців “захопити владу”, але з того часу його найближчі помічники заперечують, що метою було повалення режиму.

Окрім Хаменеї, внаслідок ударів загинули десятки високопосадовців і деякі з найвищих командирів Корпусу вартових ісламської революції. Проте, за даними розвідки США, Корпус вартових ісламської революції й тимчасові лідери, які прийшли до влади після смерті Хаменеї, зберігають контроль над країною.

Рада експертів Ірану, група високопоставлених шиїтських священнослужителів, на початку цього тижня оголосила сина Алі Хаменеї, Моджтабу, новим верховним лідером країни.

Ізраїль, однак, не збирається дозволяти будь-яким залишкам колишнього уряду залишатися недоторканими, сказало одне з джерел Reuters.

Неясно, як поточна військова кампанія США та Ізраїлю може призвести до повалення іранського режиму. Для цього, ймовірно, знадобиться наземна операція, яка дозволила б людям в Ірані безпечно протестувати на вулицях. ЗМІ писали, що адміністрація Трампа не виключала можливості відправки американських військ до Ірану.

Минулого тижня Reuters повідомляло, що іранські курдські ополченці, які базуються в сусідньому Іраку, консультувалися з США щодо того, як і чи варто атакувати сили безпеки Ірану в західній частині країни. Таке вторгнення могло б чинити тиск на служби безпеки режиму в цьому регіоні, що дозволило б жителям країни повстати проти уряду.

Однак звіти американських спецслужб ставлять під сумнів здатність курдських угруповань продовжувати боротьбу проти іранських сил безпеки. Розвідка вказує на те, що групам бракує вогневої сили та чисельності. Іранські курдські угруповання зверталися до високопосадовців у Вашингтоні та американських законодавців з проханням надати їм зброю та броньовані транспортні засоби. Однак у суботу, 7 березня, Трамп заявив, що виключив можливість вторгнення курдських угруповань до Ірану.

З посиленням політичного тиску через стрімке зростання цін на нафту Трамп заявляв, що “незабаром” припинить найбільшу військову операцію Штатів з 2003 року. Однак знайти прийнятне завершення війни може бути складно, якщо лідери іранського режиму залишаться при владі, кажуть аналітики.