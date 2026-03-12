Reuters: росія скорочує частину державних витрат через падіння доходів від нафти

Падіння доходів ігнорувати неможливо.

російська влада може скоротити "нечутливі" витрати бюджету на 10%. Причиною стало різке падіння доходів від продажу нафти і газу.

Про це повідомляє Reuters.

За даними джерел видання, Міністерство фінансів рф вже поінформувало відомства про необхідність "оптимізації" витрат.

Очікується, що під скорочення потраплять проєкти, які не мають критичного значення для виживання режиму. Йдеться про деякі нові проєкти, зокрема про ремонт доріг.

Водночас джерела Reuters підкреслюють, що військові витрати і соціальні зобов'язання (зарплати бюджетникам і пенсії) залишаться недоторканними через їхню політичну чутливість для кремля.

Ситуація в російській економіці стрімко погіршується. У перші два місяці 2026 року:

доходи від енергетики скоротилися вдвічі.

загальні доходи бюджету впали на 11%.

ціна російської нафти різко падала.

Це змусило уряд активно використовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНД) для покриття дірок у скарбниці. Центральний банк рф уже привітав ідею оптимізації витрат, намагаючись стримати інфляцію і зберегти фінансову стійкість.

Єдиним фактором, який може відстрочити скорочення, залишається війна США та Ізраїлю проти Ірану. Закриття Ормузької протоки підняло світові ціни на нафту, що короткочасно зіграло на руку москві.

Однак джерело видання вважає, що це зростання не буде стійким, і системні проблеми бюджету вимагають урізання витрат незалежно від ситуації на Близькому Сході.