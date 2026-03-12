Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

США розпочали масштабні торговельні розслідування перед запровадженням нових мит

12 березня 2026, 09:20
США розпочали масштабні торговельні розслідування перед запровадженням нових мит
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Очікується, що Вашингтон розпочне розслідування проти Китаю, ЄС, Мексики, Індії, Японії, Південної Кореї та Тайваню.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала перше з кількох масштабних торговельних розслідувань, які мають підготувати ґрунт для запровадження нових тарифів, які були анонсовані минулого місяця. 

Про це, як пише Bloomberg.

Торговий представник США Джеймісон Грір оголосив, що його офіс розпочне розслідування щодо понад десятка країн згідно з розділом 301 Закону про торгівлю, в якому йдеться про "надлишкові виробничі потужності".

Подібні розслідування необхідні президенту США для того, щоб в односторонньому порядку запровадити мита на імпорт з певних країн, які, як вважається, застосовують недобросовісну торговельну практику.

Очікується, що Вашингтон розпочне розслідування проти Китаю, ЄС, Мексики, Індії, Японії, Південної Кореї та Тайваню.

Також розслідуватимуть Швейцарію, Норвегію, Індонезію, Сінгапур, Таїланд, Малайзію, Камбоджу, В'єтнам та Бангладеш.

Цей крок знаменує собою офіційний початок зусиль адміністрації щодо відновлення тарифів Трампа після рішення Верховного суду щодо його глобальних мит минулого місяця.

СШАДональд Трампрозслідуваннямита

