Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Макрон виступив проти скасування санкцій на російську нафту попри зростання цін

11 березня 2026, 21:40
Макрон виступив проти скасування санкцій на російську нафту попри зростання цін
Фото: з вільного доступу
На його переконання, ситуація на енергетичному ринку не повинна впливати на санкційну політику щодо москви.

Президент Франції Емманюель Макрон виступив проти ідеї зняття санкцій з російської нафти через зростання світових цін на енергоносії. Його позицію підтримали й інші європейські лідери.

Про це повідомляє Le Figaro.

У зв'язку зі стрімким зростанням цін на нафту президент США Дональд Трамп 9 березня заявив, що розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти.

Коментуючи цю заяву, Макрон висловив протилежну позицію.

На його переконання, ситуація на енергетичному ринку не повинна впливати на санкційну політику щодо москви.

"Блокування Ормузької протоки жодним чином не виправдовує скасування санкцій проти росії", - зазначив Макрон.

Крім того, французький лідер організував телефонну розмову з партнерами по "Великій сімці", щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн подякували Макрону за ініціативу та закликали до скоординованої реакції.

Про це обидва лідери заявили в соцмережі Х.

"Ми зосереджені на мінімізації впливу на безпеку та світовий енергетичний ринок", - зазначили вони.

Кошта і фон дер Ляєн наголосили, що одним із пріоритетів залишається забезпечення стабільних енергопотоків і безпечної навігації через Ормузьку протоку, яка є ключовою для світової економіки.

Лідери ЄС також підкреслили необхідність збереження санкційного тиску на росію.

"Забезпечення дотримання граничної ціни на нафту допоможе стабілізувати ринки та обмежити доходи росії. Зараз не час послаблювати санкції проти рф", - йдеться в повідомленні.

СШАЕмануель МакронУрсула фон дер ЛяєнАнтоніу Коштасанкціі проти росії

Останні матеріали

Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Технології
Іран-США: війна на виснаження ракетних запасів. Загроза – далекобійні дрони – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 11 березня 2026, 16:19
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Політика
Європа має план. Якщо Угорщина й далі блокуватиме кредит Україні – Politico
Переклад iPress – 11 березня 2026, 12:31
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Політика
Іран не стане легкою здобиччю. Спроба розхитати країну зсередини загрожує новою великою авантюрою – Том Купер
Переклад iPress – 11 березня 2026, 09:55
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна ламає наступальні плани рф. І завдає їй відчутних втрат – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 березня 2026, 17:57
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Політика
За допомоги росіян. Орбан прагне здобути виборчу перемогу на ворожості до України – Джуліус Штраус
Переклад iPress – 10 березня 2026, 13:39
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Політика
Триденна операція Трампа і Бібі, що пішла не за планом. Іранська відповідь, якої не чекали США та Ізраїль – Том Купер
Переклад iPress – 10 березня 2026, 10:51
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Політика
Логістична схема з Берліна. Як підсанкційні товари везуть до росії – Politico
Переклад iPress – 09 березня 2026, 17:00
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Політика
Всупереч інтересам США. Олігархічний коридор як джерело війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 березня 2026, 12:40
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється