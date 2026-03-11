Іран продовжує виробництво дронів Shahed попри удари США та Ізраїлю

За оцінками агентства, з моменту ескалації конфлікту на Близькому Сході Іран уже випустив понад 2100 дронів Shahed.

Здатність Ірану виробляти ударні дрони Shahed-136 обмежили повітряні удари США та Ізраїлю. Однак Тегеран все ще має запаси цих БпЛА та можливість виготовляти нові.

Про це повідомляє Bloomberg.

Попри те, що ці безпілотники повільні та відносно легко виявляються системами ППО, їхнє масове застосування створює іншу проблему - виснаження запасів дорогих ракет-перехоплювачів.

США та Ізраїль визначили удари по заводах-виробниках дронів одним із пріоритетів. За словами високопоставленого європейського чиновника, ці атаки насамперед порушили організацію виробництва.

Що впливає на здатність Ірану виробляти дрони

Водночас, як зазначило джерело, обізнане з виробництвом іранських дронів, конструкція Shahed доволі проста - це в основному корпус зі склопластику з двигуном, базовою системою наведення та вибухівкою, а отже, її можна виробляти, наприклад, на заводі з ремонту швидкісних катерів.

Старший науковий співробітник британського Королівського інституту об'єднаних служб Сід Каушал зазначив, що навіть під бомбардуваннями виробництво таких дронів може тривати.

"Оскільки хусити виробляли БпЛА під бомбардуваннями, можна припустити, що іранці теж можуть це робити, хоча і не в таких же обсягах", - додав він.

Експерт RUSI Боб Талласт додав, що Іран, імовірно, заздалегідь підготував виробничу інфраструктуру до можливих атак, розмістивши виробничі потужності під землею.

За словами аналітика, навіть виробництво близько 20 дронів для одного удару дозволяє ефективно уражати цілі.

Водночас ситуація з балістичними ракетами складніша. До війни Іран мав арсенал приблизно у 2500 таких ракет і вже використав близько 700. Багато з них, а також пускові установки, були знищені на землі.

За словами експертів, виробництво балістичних ракет потребує значно складніших технологій, тому зараз воно, ймовірно, майже зупинилося.

Нагадаємо, Іран передавав росії не лише компоненти для дронів Shahed, а й уже готові ударні безпілотники. Військова співпраця москви й Тегерана у сфері постачання дронів-камікадзе почалася ще до повномасштабного вторгнення рф в Україну.