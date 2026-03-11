Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ісландія планує завершити переговори про вступ до ЄС за півтора року

11 березня 2026, 18:37
Ісландія планує завершити переговори про вступ до ЄС за півтора року
Фото: VilingStore
Вступ до ЄС дасть Ісландії економічні та безпекові вигоди, адже у країні традиційно вища інфляція та процентні ставки, а в економіці — надлишок монополій.

Ісландія може завершити переговори про вступ до Європейського Союзу протягом півтора року і стати 28-м членом спільноти.

Про це заявила міністерка закордонних справ Ісландії Торгердур Катрін Гуннарсдоттір в інтерв’ю Politico.

Ісландія вже є членом Європейської економічної зони та Шенгенської зони вільного пересування, тож велика частина законодавства ЄС уже інтегрована у країні. За словами міністерки, це робить процес переговорів про вступ "досить швидким", якщо громадяни країни на референдумі проголосують за відновлення переговорів.

На питання, чи зможе Ісландія випередити інших кандидатів, таких як Чорногорія, і стати 28-м членом ЄС, Гуннарсдоттір відповіла ствердно. Водночас вона зазначила, що "найбільшою проблемою, звичайно, буде рибальство". Міністерка наголосила, що навіть у разі позитивного голосування в серпні після завершення переговорів знадобиться ще одне голосування.

За її словами, переваги приєднання до ЄС особливо відчутні в умовах "геополітичної турбулентності", а також для захисту і підтримки місцевих підприємств і промисловості. Вступ до ЄС дасть Ісландії економічні та безпекові вигоди, адже у країні традиційно вища інфляція та процентні ставки, а в економіці — надлишок монополій.

Міністерка додала, що і ЄС отримає вигоду від приєднання заможної та геостратегічно важливої Ісландії. Референдум у серпні дозволить передати рішення народу, а проведення переговорів зараз, а не через кілька років, буде вигідним і для Ісландії, і для Союзу.

ісландіяЄвросоюз

