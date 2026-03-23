ЄС боїться, що Трамп скоротить допомогу Україні – Politico

23 березня 2026, 12:04
Європейські лідери побоюються, що конфлікт США з Іраном зменшить американську допомогу Києву.

Лідери Євросоюзу побоюються, що війна між США та Іраном може змусити президента Дональда Трампа скоротити або припинити підтримку України. 

Про це повідомляє Politico з посиланням на європейських дипломатів.

ЄС стурбований, що Трамп може "помститися" союзникам за відмову активно допомагати США на Близькому Сході, зокрема припинивши передачу розвідданих та військової підтримки Києву. 

Дипломати зазначають, що навіть обмежена демонстрація готовності Європи підтримувати дії Вашингтона щодо Ірану може допомогти зберегти трансатлантичну єдність у війні з росією.

За словами джерел, останніми днями Трамп критикує Європу за небажання підтримувати його кроки в регіоні та натякає на можливі наслідки для подальшої участі США в НАТО. 

Водночас пропозиція москви припинити обмін розвідданими з Іраном в обмін на обмеження допомоги Україні викликала додаткове занепокоєння.

Європейські лідери – президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте – активізували зусилля, щоб показати готовність підтримувати США на Ормузькій протоці. Вони наголошують на важливості безпеки та стабільності в регіоні і прагнуть продемонструвати Трампу активну участь ЄС.

Дипломати попереджають, що війна на Близькому Сході виснажує ресурси, необхідні Україні, зокрема системи ППО та ракети. Одночасно «видимість» підтримки з боку ЄС часто важливіша за її фактичний обсяг, оскільки Трамп реагує на демонстративні кроки союзників.

Нагадаємо, конфлікт США, Ізраїлю та Ірану заблокував Ормузьку протоку, через яку проходить близько п’ятої частини світових поставок нафти, що спричинило різке зростання цін на енергоносії та додало напруження у відносини між США та ЄС.

 

війнаІранЄвросоюзпідтримка України

