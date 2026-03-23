ЄС обмежує Угорщину в доступі до секретних даних – Politico

23 березня 2026, 10:08
Будапешт. Фото: catpollock.theworldrace.org
У Брюсселі побоюються витоків інформації до рф та дедалі частіше переходять до закритих форматів обговорень без участі Будапешта.

У Європейському Союзі обмежують доступ Угорщини до частини конфіденційних обговорень через побоювання можливих витоків інформації до росії. 

Про це повідомляє Politico із посиланням на європейських дипломатів і чиновників.

За їхніми словами, у Брюсселі зростає занепокоєння тим, що чутливі дані можуть передаватися з Будапешта до кремля. На цьому тлі в ЄС дедалі частіше переходять до неформальних зустрічей у вузькому колі країн-однодумців, минаючи повний склад із 27 держав-членів.

Попри серйозність підозр, офіційної реакції з боку Євросоюзу наразі не планується. Дипломати пояснюють це небажанням впливати на парламентські вибори в Угорщині, заплановані на 12 квітня, та можливістю використання ситуації у передвиборчій кампанії.

Джерела зазначають, що підхід ЄС може змінитися залежно від результатів виборів і того, чи залишиться при владі прем’єр-міністр Віктор Орбан. У дипломатичних колах ситуацію називають «жахливою» та не виключають пошуку додаткових механізмів захисту інформації.

Серед можливих кроків - розширення практики засекречення документів і обмеження доступу до них, хоча самі дипломати визнають, що це не гарантує повного запобігання витокам.

Раніше стало відомо, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нібито регулярно інформував російську сторону про перебіг внутрішніх дискусій у ЄС, зокрема під час перерв між засіданнями. Незалежного підтвердження цих даних немає.

 

 

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
