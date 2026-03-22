Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Туск заявив, що не дивується шпигунству Орбана на користь москви

22 березня 2026, 18:16
Фото: Shutterstock
За його словами, це не повинно когось дивувати.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що повідомлення про звіти, які угорські посадовці робили для Москви щодо перебігу засідань ЄС, "не повинні нікого дивувати".

У соцмережі X він наголосив, що Варшава давно мала підозри щодо цього.

"Новина про те, що люди Орбана інформують москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого дивувати. Ми давно мали підозри щодо цього. Це одна з причин, чому я беру слово лише за крайньої необхідності та кажу рівно стільки, скільки потрібно", — заявив Туск. 

Напередодні газета The Washington Post писала, що уряд Орбана роками надавав москві вікно до чутливих дискусій у ЄС. Робив він це як через фізичний доступ своїх союзників в угорському уряді, так і через проникнення російських хакерів у комп’ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини.

Нагадаємо, глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський критично висловився щодо наміру президента Кароля Навроцького 23 березня відвідати Угорщину з метою підтримати угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана під час парламентської виборчої кампанії.

Дональд ТускВіктор ОрбанУгорщинаЄвросоюзшпигунствоРосія

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється