WP: росія роками мала доступ до внутрішніх обговорень ЄС через Угорщину

Результати обговорення важливих і навіть непублічних питань у ЄС одразу ставали відомі кремлю.

Протягом років уряд Орбана надавав москві важливе вікно до чутливих дискусій у ЄС як через фізичний доступ своїх союзників в угорському уряді, так і через проникнення російських хакерів у комп’ютерні мережі Міністерства закордонних справ Угорщини, заявили кілька чинних і колишніх європейських посадовців безпеки, включно з Ференцом Фрешем, колишнім керівником кіберзахисту Угорщини, який розповів про російські злами.

Про це 21 березня повідомляє The Washington Post із посиланням на неназваного європейського посадовця.

Завдяки таким дзвінкам "кожне окреме засідання ЄС протягом років фактично мало москву за столом", сказав посадовець.

З початку повномасштабного вторгнення росії в україну у 2022 році Сійярто здійснив 16 офіційних візитів до москви, востаннє — 4 березня, коли він зустрівся з президентом владіміром путіним.

Зараз, коли добігає фіналу передвиборча кампанія в Угорщині, тісна взаємодія росії та угорського уряду стала дуже помітною. Крім шаленої антиукраїнськохї кампанії, яка відбувається за кремлівськими наративами, активізувалися ще й зусилля у вигляді конкретних заходів для дискредитації кандидатів від опозиції, і кураторами виступають російські оперативники.

Ці операції включали спроби створення відео за допомогою штучного інтелекту для завдання шкоди одному кандидату від партії "Тиса" Марії Гурзо, а також кампанію з очорнення іншого — Ервіна Надя — шляхом фабрикації звинувачень у тому, що він побив місцеву жінку, підробки документів і фотографій, а потім поширення цієї дезінформації через національні та соціальні медіа. Найбільше ж дістається головному супернику — Мадьяру, лідеру опозиційної партії "Тиса".