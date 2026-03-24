Угорщині вже закрили обмежили доступ до конфіденційної інформації.

Очільник угорського Міністерства закордонних справ Петер Сійярто підтвердив, що регулярно спілкується з главою МЗС рф Сєргєєм Лавровим під час закритих зустрічей з ЄС з питань зовнішньої політики.

Про це пише Euronews.

Він не бачить у цьому нічого поганого та каже, що спілкування з іншими партнерами – це суть дипломатії.

Подібні звинувачення угорський уряд раніше відкидав. Мовляв, це всього-на-всього "фейкові новини". Про спілкування Сійярто з Лавровим раніше повідомляло видання Washington Post. У Euronews ці звинувачення назвали «вибухонебезпечними», адже держави-члени ЄС зобов'язані дотримуватися принципу щирої співпраці, а зміст таких зустрічей вважається конфіденційним.

Під час виступу на передвиборчому заході в Кестхеї Сійярто підтвердив таке спілкування з Лавровим. Він стверджуює, що рішення ЄС щодо енергетики, автомобільної промисловості та безпеки безпосередньо впливають на відносини Угорщини з партнерами поза блоком.

"Так, ці питання необхідно обговорювати з нашими партнерами поза межами Європейського Союзу. Я спілкуюся не лише з міністром закордонних справ росії, а й з нашими американськими, турецькими, ізраїльськими, сербськими та іншими до та після засідань Ради Європейського Союзу… Те, що я кажу, може звучати різко, але дипломатія — це розмови з лідерами інших країн", – заявив Сіярто.

Міністр також опублікував відео в соціальних мережах, в якому спростував твердження про порушення ним будь-яких протоколів безпеки на засіданнях Ради у закордонних справах. За його словами, на міністерському рівні жодні таємниці не обговорюються.

"Кожен міністр приносить свій телефон до кімнати, крім мене. Припущення про наявність будь-яких протоколів безпеки належить до категорії дурості", – сказав міністр.

В НАТО заявили, що інформація про можливий злив росії з боку Угорщини конфіденційних даних не викликає здивування.

Один дипломат НАТО визнав, що певні оперативні плани, пов’язані з Україною, не обговорюються в присутності угорських посадовців, головним чином тому, що вони стосуються аспектів військової підтримки та підготовки, в яких Угорщина не бере участі.