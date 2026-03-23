Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сійярто просив Лаврова вплинути на словацькі вибори – ЗМІ

23 березня 2026, 14:14
Петер Сійярто. Фото: diplomatija.com
Він також шукав підтримки соціал-демократів на виборах 2020 року.

У лютому 2020 року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нібито звернувся до свого російського колеги Сергія Лаврова з проханням підтримати соціал-демократів на виборах у Словаччині. 

Стенограма розмови опублікована опозиційним угорським журналістом Саболчем Пані на його Facebook-сторінці

За даними документа, Сійярто наголошував на важливості перемоги соціал-демократів для збереження коаліції та стабільності у центральноєвропейській політиці. Він також просив Лаврова організувати зустріч між прем’єр-міністрами росії та Словаччини, щоб посприяти кампанії.

''Якщо переможе опозиція, це буде трагедією для центральноєвропейського співробітництва. Важливо також, щоб Словацька національна партія подолала 5-відсотковий бар’єр. Єдиний шанс для коаліції – перемога керівної партії на виборах'', – йшлося у розмові Сійярто.

Тоді партія Пеллегріні, яка представляла соціал-демократів, програла вибори й опинилася в опозиції, а Словацька національна партія не пройшла до парламенту. Нині Пеллегріні є президентом Словаччини.

Публікація стенограми стала відповіддю на статтю проурядового видання Mandiner, у якій стверджувалося, що опозиційний журналіст Пані нібито допомагав іноземним розвідкам отримувати доступ до телефонних розмов Сійярто. 

У публікації також згадувалася Аніта Орбан, яку могли призначити на посаду міністра закордонних справ у разі перемоги опозиційної партії "Тиса".

За словами Пані, запис розмови здійснила служба національної безпеки однієї з країн ЄС.

 
РосіявибориУгорщинаСергій Лавров

Останні матеріали

ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Політика
ЄС усуває Угорщину від чутливих переговорів. Причина – можливі витоки інформації до росії – Politico
Переклад iPress – 23 березня 2026, 14:56
Непочуті (знехтувані)
Політика
Непочуті (знехтувані) "пророцтва". Захід зайшов у глухий кут в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 23 березня 2026, 11:41
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна змінює підхід до ведення війни. Через це російські втрати стрімко зростають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 23 березня 2026, 07:51
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється