Сійярто просив Лаврова вплинути на словацькі вибори – ЗМІ

Він також шукав підтримки соціал-демократів на виборах 2020 року.

У лютому 2020 року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто нібито звернувся до свого російського колеги Сергія Лаврова з проханням підтримати соціал-демократів на виборах у Словаччині.

Стенограма розмови опублікована опозиційним угорським журналістом Саболчем Пані на його Facebook-сторінці.

За даними документа, Сійярто наголошував на важливості перемоги соціал-демократів для збереження коаліції та стабільності у центральноєвропейській політиці. Він також просив Лаврова організувати зустріч між прем’єр-міністрами росії та Словаччини, щоб посприяти кампанії.

''Якщо переможе опозиція, це буде трагедією для центральноєвропейського співробітництва. Важливо також, щоб Словацька національна партія подолала 5-відсотковий бар’єр. Єдиний шанс для коаліції – перемога керівної партії на виборах'', – йшлося у розмові Сійярто.

Тоді партія Пеллегріні, яка представляла соціал-демократів, програла вибори й опинилася в опозиції, а Словацька національна партія не пройшла до парламенту. Нині Пеллегріні є президентом Словаччини.

Публікація стенограми стала відповіддю на статтю проурядового видання Mandiner, у якій стверджувалося, що опозиційний журналіст Пані нібито допомагав іноземним розвідкам отримувати доступ до телефонних розмов Сійярто.

У публікації також згадувалася Аніта Орбан, яку могли призначити на посаду міністра закордонних справ у разі перемоги опозиційної партії "Тиса".

За словами Пані, запис розмови здійснила служба національної безпеки однієї з країн ЄС.