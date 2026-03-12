Запаси ракет Patriot для України можуть скоротитися – Politico

З початку війни на Близькому Сході США та їхні партнери витратили близько 1000 перехоплювачів PAC-3 Patriot на іранські ракети та дрони.

Війна США та Ізраїлю проти Ірану швидко виснажує запаси дорогих американських ракет до систем протиповітряної оборони, які також необхідні Україні. Через це майбутні постачання боєприпасів для Києва можуть опинитися під загрозою.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, США та їхні союзники з країн Перської затоки вже використали сотні ракет Patriot для перехоплення іранських балістичних ракет і дронів. Частина цих боєприпасів могла б надійти Україні, однак через новий конфлікт вони витрачаються на Близькому Сході.

Як розповіли Politico десять європейських посадовців і двоє американських законодавців, розширення війни адміністрації президента США Дональда Трампа проти Ірану створило прямий конфлікт із потребами України у системах протиповітряної оборони. Європейські партнери побоюються, що Росія може скористатися ситуацією, посиливши атаки на українську цивільну інфраструктуру та активізувавши бойові дії на фронті, поки США та союзники зосереджені на іншому конфлікті.

"Якщо раніше російський диктатор владімір путін відчував певний тиск сісти за переговорний стіл, то зараз такого тиску взагалі немає. США відволікаються й використовують частину тієї зброї, яку Європа хотіла б постачати Україні. Це дуже тривожний сценарій", — заявив один із посадовців ЄС.

Президент України Володимир Зеленський раніше також попереджав про нестачу ракет для систем Patriot. Він зазначав, що загальний дефіцит боєприпасів не пов’язаний безпосередньо з війною на Близькому Сході, але новий конфлікт може ще більше зменшити доступні запаси та ускладнити постачання додаткових ракет Україні.

За оцінками Bloomberg Intelligence, від початку війни з Іраном США та їхні партнери в регіоні вже використали близько тисячі перехоплювачів PAC-3 Patriot для знищення іранських ракет і безпілотників. Це значно перевищує темпи їхнього виробництва, адже виготовлення таких ракет займає місяці.

Компанія Lockheed Martin у січні погодилася майже втричі збільшити виробництво ракет Patriot — з 600 до 2000 одиниць на рік, щоб задовольнити різке зростання попиту. Однак навіть за таких темпів знадобиться кілька років, щоб покрити потреби союзників.

Сенатор США Річард Блюменталь заявив, що між союзниками існує невизначеність щодо того, які регіони мають отримувати пріоритет у постачанні озброєнь — Україна чи Близький Схід. За його словами, європейські партнери також розчаровані тим, що США недостатньо відкрито говорять про свої виробничі можливості.

За даними Офісу президента України, за весь час повномасштабної війни Київ отримав лише близько 600 сучасних ракет для систем Patriot. Водночас під час нещодавнього загострення на Близькому Сході країни регіону за кілька днів використали понад 800 таких ракет, щоб збити понад 2000 іранських дронів і понад 500 балістичних ракет.

Європейські чиновники наголошують, що з огляду на масштаб російських атак — лише у 2025 році москва випустила по Україні близько 900 балістичних ракет — потреба Києва в системах ППО та ракетах до них залишається критичною.