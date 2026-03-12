Делегації США та росії провели зустріч у Флориді

Тристоронні зустрічі через ескалацію на Близькому Сході довелося перенести, а от проведенню двосторонніх, схоже, нічого не заважає.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф розповів, що американська та російська делегації зустрілися у Флориді.

У дописі на своїй сторінці у соцмережі X він зауважив, що перемовини відбулися вчора.

За словами спецпредставника, російську команду перемовників очолив Кіріл Дмітрієв. А до американської команди долучилися, окрім самого Віткоффа, зять президента США Джаред Кушнер та старший радник Білого дому Джош Грюнбаум.

"Команди обговорили різноманітні теми та домовилися підтримувати зв'язок", — розповів Віткофф без конкретики.

Перемовини прокоментував і Дмітрієв. Він подякував американським делегатам "за продуктивну зустріч".

Черговий раунд тристоронніх переговорів планувався на цей тиждень, однак зустріч було відкладено за пропозицією США, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Київ готовий провести переговори в будь-який момент у форматі, який "може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни".