Британія остаточно позбавляє спадкових лордів місць у парламенті, завершивши 700-річну традицію

12 березня 2026, 11:16
Фото: з вільного доступу
Стало відомо, що цієї весни остаточно завершиться 700-річна епоха.

Велика Британія цього року позбавляє спадкових аристократів місць у Палаті лордів, завершивши понад 700-річну традицію.

Про це повідомляє АР.

Стало відомо, що цієї весни остаточно завершиться 700-річна епоха, коли право керувати державою передавалося у спадок разом із земельними наділами та титулами. Новий законопроект набуде чинності після королівської згоди Чарльза III, і спадкові лорди залишать свої посади наприкінці поточної сесії парламенту.

Так, британський парламент підтримав революційний законопроєкт, який скасовує місця для спадкових перів у верхній палаті. Це означає, що десятки герцогів, графів та віконтів, чиї предки засідали в цих кріслах століттями, втратять свої мандати.

Міністр уряду Нік Томас-Саймондс назвав цей крок боротьбою з "архаїчним та недемократичним принципом". За його словами, сучасна Британія - це країна заслуг і талантів, а не родових зв’язків.

Зазначимо, що на сьогодні Палата лордів налічує понад 800 членів, з яких приблизно кожен десятий - спадковий пер. Решта - "довічні ери", призначені урядом за заслуги.

Цей фінал готувався десятиліттями:

  • У 1999 році прем’єр Тоні Блер провів першу велику чистку, усунувши сотні лордів. Тоді як компроміс дозволили залишитися 92 спадковим перам.
  • У 2026 році Лейбористська партія вирішила завершити розпочате, прибравши останніх "тимчасових" аристократів.
  • Тепер документ чекає на підпис Чарльза III. Це стане символічною крапкою: монарх, який сам є символом традиції, офіційно позбавить політичної влади тих, хто був опорою корони протягом семи століть.

Лейбористська партія планує замінити Палату лордів на більш представницьку другу палату, що, на думку політиків, краще відображатиме сучасну демократію Великої Британії. Опозиція відзначає, що спадкові лорди відіграли важливу роль у законодавчому процесі та внесли значний внесок у розвиток країни протягом семи століть.

Для спадкових лордів це означає перехід у статус "хранителів історії". Вони збережуть свої замки, герби та титули для світських раутів, але більше не зможуть блокувати чи змінювати закони Великої Британії.

Для країни ж це - фінальний крок від середньовічної становості до повної демократії.

Велика БританіяЧарльз IIIлорди

